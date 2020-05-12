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社會 社會焦點 保障人權

國道1號大灣交流道逆向賓士攔到了！　原因竟然是…吃飽想睡

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記者林悅／台南報導

網路瘋傳5月12日有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆高速向往北行駛，驚險萬分，國道警察第四大隊警網於下午在南向320.3公里內側車道攔下該車，並引導下交流道，駕駛人酒測值為０，他說，吃飯後想睡覺，恍神而誤上國道、逆向行駛，警方除依法舉發違規，並通知家屬將人車領回。

▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊指出，12日下午1時45分許，勤指中心接獲通報，一部自小客車從國道1號南向大灣交流道南向出口匝道逆向往北行駛，四大隊隨即派遣編號486、472巡邏車前往攔查，並通知交控中心協助監看CCTV、利用CMS提醒用路人注意。

▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到下午１時53分許，拖救車於南向320.3公里內側車道協助攔下該車，警網於下午2時許抵達後請，拖救車排除將車帶往至大灣交流道。警方經進行酒測，該車駕駛酒測值為0.00mg/l，且無吸毒情形。該車駕駛人自承因吃飯後想睡覺恍神而誤上國道、逆向行駛。警方為維護該車40多歲陳姓駕駛及其他用路人之安全，於查證後通知其家屬前來協助駕車返家。

▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲網路瘋傳有1部自小客車於國道1號大灣交流道南向車道逆向往北高速行駛，險象環生，國道警察第四大隊警網於下午攔獲該車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另針對該車駕駛逆向行駛國道之違規行為，四大隊依照道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款製單舉發。國道警方強調，於高速公路逆向行駛恐造成用路人生命、財產之嚴重損害、傷亡，請用路人駕車時務必依照標誌、標線及號誌行駛，如有身體不適切勿勉強行駛高速公路，避免危險發生。如有是類案件發生，一律依規定製單舉發，請民眾不要以身試法。

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