住進佛寺隔離驚見空棺材「擺正中央」　他嚇歪！官員：新的沒用過

實習記者羅明輝／綜合報導

各國為了落實防疫，陸續安排曾到訪疫區的民眾進行隔離檢疫，如果檢疫所的正中央放了「一具棺材」，實在會讓住的人有夠毛。近日泰國一名公車司機就在臉書發文抱怨，自己從普吉府回到董里府後，被當局要求在寺廟中隔離檢疫，沒想到他一打開房門，就發現房間內竟放著一具棺材，面對接下來數天必須和棺材同眠，讓他覺得相當驚嚇又不舒服。

綜合泰媒報導，27歲的里提采（Rittichai On-chart）日前在臉書分享了幾張自己住進隔離所的照片，只見房內除了桌子、床、櫃子等簡單家具外，還突兀擺放了一具木製棺材，雖然棺材內甚麼也沒有，不過看上去實在讓人毛骨悚然。

▲ 隔離室放了一具棺材，讓人看了毛骨悚然。（圖／翻攝自ordpai推特）

里提采提到，自己原先在普吉府擔任公車司機，一周前回到董里府後，依照當局的要求前往Wat Phra Putta Kosi佛寺隔離檢疫，他說，「不過，我一到那裡，就看見隔離房內放著棺材，覺得太嚇人，但我也沒有其他選擇，只能乖乖接受在這裡隔離。」

這篇貼文隨即引起一陣熱議，不少人都認為這樣的「另類擺設」實在太不吉利，「這是在詛咒你趕快去世嗎？」、「換做是我，不管怎樣都絕對不會住！」

▲ 里提采在臉書抱怨自己被安排「與棺材同眠」 。（圖／翻攝自「住普吉府的董里府人」臉書社團）

對此，當地行政官員希帝材（Sitthichai Chankrong）回應，因為佛寺距離住宅區比較遠，才會選為隔離區，但因佛寺並沒有其他多餘空間，所以只能暫時將備用棺材放置在這裡，「我們絕對不是有意冒犯隔離民眾，那具棺材也是新的，從來沒有使用過。為了不要讓隔離民眾覺得不舒服，我們已經將它移至房間的角落，然後蓋上了一塊紅布。」

希帝材提到，除了里提采外，還有另外3人也在11日住進寺廟隔離房，佛寺每天都會為這些隔離人員準備3餐甚至4餐，最近也更換了全新的床鋪；除此之外，衛生官員還會定期前往佛寺，對他們進行身體檢查，「我們認為里提采實在不需要特別透過社交媒體來發文，即便如此，當局最後還是讓他提早結束在佛寺的隔離，回到家中進行居家檢疫。」