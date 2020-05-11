紙板病床秒變棺材！　哥倫比亞首創「二合一」售價2500元

實習記者符芳萱／綜合報導

哥倫比亞因疫情關係導致棺材短缺的情況下，研發出將紙板病床變成棺材的「二合一」病床，來解決醫院病床和棺材嚴重缺乏的問題。廣告公司ABC Displays經理戈麥斯（Rodolfo Gómez）表示，「貧窮的家庭是沒有辦法支付棺材的費用。」

ABC Displays產品設計師表示，這個帶有金屬欄杆的紙板床（cardboard bed），如果病人死亡就可以直接作為棺材。

對此，公司經理戈麥斯（Rodolfo Gómez）說，是因為看到沿海城市瓜亞基爾（Guayaquil）短缺棺材，買不起或買不到的市民只能使用捐贈的紙板來替代，才創造出「二合一」病床。他也補充，這些床可以承受330磅（150公斤）的重量，價格約為85美元（約2,537元新台幣），希望用在病床會數量急缺的急診室。

▲戈麥斯（Rodolfo Gomez）研發病床變棺材。（圖／美聯社）

戈麥斯說明，將捐贈10張病床給哥倫比亞的亞馬遜部門（Amazonas Department），那裡的資源非常有限，但到目前為止，沒有跡象表明這些床是否可以使用，也沒有接到訂單。

據了解，至少有一位醫生對紙板床的堅固程度表示懷疑並警告，任何屍體在放入紙板棺材之前都應先放入密封袋中，以免存在傳播疾病的潛在風險。