　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，目前不會跟進澎湖開放酒店復業。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，目前不會跟進澎湖開放酒店復業。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕12日出席各級農會致贈醫護人員萬顆粽子的記者會上，被問到是否會跟進澎湖開放酒店復業時表示，「歹勢，我不會被你帶著走」，她強調會持續滾動式檢討之外，也呼籲民眾繼續戴口罩，至於室內集會人數可提高至250人一事，市府會進行盤點，分階段、分場地陸續放寬。

盧秀燕下午出席農業局舉辦的「萬粽一心」記者會上，有媒體詢問澎湖明天將開放酒店復業，台中是否會跟進？她說，「歹勢，我不會被你帶著走」，今天重點是要感謝防疫的第一線醫護人員，她也呼籲民眾，在經濟慢慢復甦的同時，如果要選購端午禮品，希望能採購在地農產品。

盧秀燕說，台中市配合中央疫情中心指引，這周開始假日開放校園，全市4百多個社區關懷據點今天起漸進式開放，親子館也會在下周二跟進，此外，中央已頒布室內集會人數放寬到250人，市府會配合調整，包括社區鄰里活動中心等場所，這幾天會公布集會人數。

她還說，雖然逐步放寬，讓大家恢復到比較自在的生活，但絕對不能夠影響到疫情，所有醫護人員持續緊盯疫情，國人可以稍微自在一點點，但絕對不能放鬆，這段時間造成大家的不方便，請大家配合。

她表示，放寬的工作會逐步分階段進行，不會一下子放寬，例如這禮拜還是要繼續戴口罩，有些措施會做滾動式檢討，請大家密切注意市政府宣布的相關作為，不過宣布前，還是要照原來的步驟及防疫措施來進行。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台中妹喝茫「只穿內褲」借廁所　管理員傻眼...報警她竟問：我
新台幣、外幣保單保費7月漲定了！　金管會拍板調降責任準備金利
不符紓困資格…苗栗男「一拳打爆」隔板！承辦員慘遭碎片割傷
保七警員遭老婆刺「大腿動脈」　大量失血送醫不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

9千件紓困「中央退回新北審」？官員真相還原：衛福部做完大部分事情了

中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

台中農會贈醫護人員萬顆肉粽　盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

王建民母校驚傳倒閉　中華中學申請停辦資料「未完備」遭新北退回

日台交流協會轉發「阿滴英文」影片　力挺台灣參與WHA

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

影／蔡英文邀大家向世界寫下宣言　傳送門點這裡！

寶島通訊民調／蔡英文滿意度7成5！國民黨不滿意度69.6％

媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

爆捐844萬美元給帛琉遭質疑「假訊息」　洪孟楷：外交部私下證實

9千件紓困「中央退回新北審」？官員真相還原：衛福部做完大部分事情了

中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

促轉會要求交出4286筆「總裁批簽」　國民黨提行政訴訟

台中農會贈醫護人員萬顆肉粽　盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

王建民母校驚傳倒閉　中華中學申請停辦資料「未完備」遭新北退回

日台交流協會轉發「阿滴英文」影片　力挺台灣參與WHA

金喜愛、韓素希竟默契背上同牌包款　小資價格也能有超強氣場

身高縮水3公分＝骨鬆！醫曝4點自我檢驗法：骨頭多空洞像海砂屋

14000件僅核936件　陳怡珍籲加速審核新冠肺炎急難紓困補助　

史上最鬧選美比賽「誕生首位黑人世界小姐」　綺拉奈特莉：這段歷史值得了解

停止羨慕別人！每一個努力的當下　都是最閃亮的自己

男出獄求職不順　找哥哥吐心聲「乾脆去死」…隔天他浮出基隆河

鄭俊英、崔鍾訓性侵案「二審減刑」直接砍一半　二交反省書、求和解奏效

鼻子壞掉了？桌上兩塊香噴噴炸雞...底下4隻肥汪睡翻天

SBL／籃協第18季推新制　陳國維：有改變就是好事

快訊／北市內湖車禍！小黃猛撞「停車格內2轎車」…見車主到場嗆：命一條啦

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

400面挺韓公車站廣告「金主」曝光

六不管族群紓困最複雜　劉寶傑：推去午門問斬

快訊／10萬勞工紓困貸款　龔明鑫掛保證：肯定加碼！幅度明提出

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

投開票所異動18%！罷韓團體開砲

課堂言論惹議　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆這2人補選機率高

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

艱苦人領不到1萬紓困金　王世堅爆氣開罵

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

更多熱門

相關新聞

盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

新冠肺炎疫情讓第一線防疫醫護人員忙得不可開交，台中市各級農會為了感謝辛勞，集資選用各地區特色農產品，製成萬顆粽子，致贈轄區19家醫療院所，市長盧秀燕12日頒發感謝狀給農會，藉此集結農會、農民的愛心謝謝醫護人員，並且補充體力，市府也不會鬆懈，會持續努力保護家園。

台中「藝文紓困3+2」快速周到

台中「藝文紓困3+2」快速周到

台中綠地比進步至全國第2

台中綠地比進步至全國第2

盧秀燕2階段開放關懷據點、親子館

盧秀燕2階段開放關懷據點、親子館

盧秀燕動怒：抗議議員影射市府操守

盧秀燕動怒：抗議議員影射市府操守

關鍵字：

盧秀燕酒店復業

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

生日變忌日！25歲YouTuber車禍亡

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

超瞎紓困理由曝！8成職業填一樣　公所：都揹名牌包

可憐浪貓淚眼求收編　回家後崩壞

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

疫情「黃秋生如何入境台灣」6字回應

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面