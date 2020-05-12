媒體提問台中跟進澎湖開放酒店復業　盧秀燕：歹勢！我不會被你帶著走

▲盧秀燕表示，目前不會跟進澎湖開放酒店復業。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕12日出席各級農會致贈醫護人員萬顆粽子的記者會上，被問到是否會跟進澎湖開放酒店復業時表示，「歹勢，我不會被你帶著走」，她強調會持續滾動式檢討之外，也呼籲民眾繼續戴口罩，至於室內集會人數可提高至250人一事，市府會進行盤點，分階段、分場地陸續放寬。

盧秀燕下午出席農業局舉辦的「萬粽一心」記者會上，有媒體詢問澎湖明天將開放酒店復業，台中是否會跟進？她說，「歹勢，我不會被你帶著走」，今天重點是要感謝防疫的第一線醫護人員，她也呼籲民眾，在經濟慢慢復甦的同時，如果要選購端午禮品，希望能採購在地農產品。

盧秀燕說，台中市配合中央疫情中心指引，這周開始假日開放校園，全市4百多個社區關懷據點今天起漸進式開放，親子館也會在下周二跟進，此外，中央已頒布室內集會人數放寬到250人，市府會配合調整，包括社區鄰里活動中心等場所，這幾天會公布集會人數。

她還說，雖然逐步放寬，讓大家恢復到比較自在的生活，但絕對不能夠影響到疫情，所有醫護人員持續緊盯疫情，國人可以稍微自在一點點，但絕對不能放鬆，這段時間造成大家的不方便，請大家配合。

她表示，放寬的工作會逐步分階段進行，不會一下子放寬，例如這禮拜還是要繼續戴口罩，有些措施會做滾動式檢討，請大家密切注意市政府宣布的相關作為，不過宣布前，還是要照原來的步驟及防疫措施來進行。

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