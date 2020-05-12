台中農會贈醫護人員萬顆肉粽　盧秀燕：萬「粽」一心保衛家園

▲▼盧秀燕感謝各級農會集資贈送醫護人員萬顆肉粽。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情讓第一線防疫醫護人員忙得不可開交，台中市各級農會為了感謝辛勞，集資選用各地區特色農產品，製成萬顆粽子，致贈轄區19家醫療院所，市長盧秀燕12日頒發感謝狀給農會，藉此集結農會、農民的愛心謝謝醫護人員，並且補充體力，市府也不會鬆懈，會持續努力保護家園。

農業局下午舉辦愛心公益活動記者會，盧秀燕表示，一顆粽子一顆心、一顆粽子一份情，台中及台灣的防疫工作做得很好，很感謝第一線醫護人員的努力，市府藉由這次活動集結農會及農民的滿滿愛心，贈送醫護人員由在地食材製成的粽子，希望大家萬「粽」一心，更歡迎民眾多多採購在地優質農產品，支持台中農民。

台中市農會理事長李煥湘表示，農會贈送的粽子擁有滿滿的在地情誼，今天適逢護師節，藉此感謝醫護人員的辛勞。

豐原醫院院長賴慧貞指出，醫護人員站在前線守護，各企業及民間單位時常捐贈食物、飲料、祝福卡片等為同仁加油打氣，點點滴滴在心中，未來還有很長的路要走，醫護人員會持續協助國家掌握疫情，為民眾服務。

農業局長蔡精強表示，這次活動由新社區農會發起，粽子餡料都是選用台中當地優質農特產品製作，包括新社香菇、市農會的大純釀豆麥醬油、大甲芋頭、清水台農糯73號米、大安豬肉等。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來