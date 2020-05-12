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DxoMark公布Galaxy S20+相機功能評測　118分僅拿下第10名

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▲▼DxoMark Galaxy S20+相機成績。（圖／翻攝自DxoMark）

▲DxoMark Galaxy S20+相機成績。（圖／翻攝自DxoMark）

記者邱倢芯／綜合報導

相機評測網站DxoMark稍早釋出了三星Galaxy S20+的相機分數，這次Galaxy S20+的拍攝表現為118分，僅拿下了排行榜第10名，略遜於同系列Galaxy S20 Ultra的122分。

▼Galaxy S20+主鏡頭拍照、錄影個別獲得的分數。（圖／翻攝自DxoMark）

▲▼DxoMark Galaxy S20+相機成績。（圖／翻攝自DxoMark）

DxoMark認為，Galaxy S20+相機這次獲得了118分，算是智慧型手機中出色的設備之一，表現超越了iPhone 11 Pro Max機款；雖然Galaxy S20+在這次的排名僅拿下了第10名，但是與排名第6名的Galaxy S20 Ultra表現其實相去不遠。

事實上，Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra在許多拍攝方面的表現都差異不大，但是在一些細節處會有所差異。而在這次的評比當中，利用Galaxy S20+所拍攝出最出色的照片分數為127分，DxoMark分析，Galaxy S20+的主要優勢包括了出色的曝光、高動態範圍（HDR）、色彩生動、準確的自動對焦，以及超廣角功能。

不過DxoMark指出，Galaxy S20+在室外的條件拍攝下表現良好，但若是與Galaxy S20 Ultra所拍攝出的照片相比，Galaxy S20+的成像就略顯得不自然；且Galaxy S20+在對低光源、室內環境下表現不太穩定，經常會丟失畫面細節，且在低光源的環境下，成像噪點往往較多。

另外在開啟肖像模式後會發現，Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra相比，前者在主體邊緣上顯得不銳利，散景效果沒有Galaxy S20 Ultra來得好。

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