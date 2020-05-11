iPhone 11前鏡頭成績擠不進前10名！DxoMark評測揭曉

▲DxoMark iPhone 11前鏡頭評測出爐，綜合成績為91分。（圖／截自DxoMark）

記者王曉敏／綜合報導

相機評測網站 DxoMark 上周釋出了 iPhone 11 前置鏡頭評測，色彩及曝光表現出色，但對焦則不盡理想，綜合成績為 91 分，無緣躋身全榜自拍鏡頭前 10 名。

蘋果 iPhone 11 前置鏡頭與同系列高階機款 iPhone 11 Pro 系列規格相同，因此兩者整體效果非常相似，不過也有一定區別，其中最重要的就是「對焦距離」。據 DxoMark 評測，iPhone 11 的定焦鏡鏡頭焦距較 iPhone 11 Pro Max 稍短，使得 iPhone 11 的前鏡頭在拍攝較長距離的物體時（如使用自拍桿時），容易出現失焦的狀況。

iPhone 11 的「拍照」得分為 92 分。DxoMark 指出，iPhone 11 前鏡頭的曝光表現不錯，不過高光處容易失去細節；白平衡方面則與iPhone一貫的風格相同，色彩鮮艷，整體顏色偏暖，不過膚色在某些情況下略顯不自然。至於 iPhone 11 的細節和噪點測試結果也與 iPhone 11 Pro Max 非常相似，在高光下表現良好，室內光線下則略失細節。

值得一提的是，iPhone 11 前置鏡頭在所有拍攝條件下幾乎都會出現噪點，在低光條件下，噪點的問題則更加嚴重。景深表現上，iPhone 11 能生成漂亮的散景照片，模糊效果明顯，也可重複疊加，但拍攝主體邊緣易出現模糊的現象，漸變效果較不自然，此結果與 iPhone 11 Pro Max 相同。

▼DxoMark iPhone 11前鏡頭評測，拍照成績為92分、錄影成績為90分。（圖／截自DxoMark）



至於錄影方面，iPhone 11 則獲得 90 分的成績，同樣礙於焦距問題而略有失分，但整體結果仍與 iPhone 11 Pro Max 類似。iPhone 11 的防手震效果不錯，但在低光環境下，幀率會變低。

DxoMark 在結論中指出，iPhone 11 與 iPhone 11 Pro Max 相比，唯一的缺點在於焦距問題，因此若用戶僅在近距離下拍攝自拍照，則價格較低的 iPhone 11 確實是高價的 iPhone 11 Pro Max 理想的替代品。