宣傳片被抓包！華為攝影比賽「盜Nikon單眼照」...官方甩鍋：小編疏失

▲華為P40 Pro。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸手機大廠華為的攝影比賽「2020新影像大賽」在8日開始報名，並以多組艷麗的照片樣張組成宣傳片，強調全都是由華為手機拍攝，藉此吸引攝影愛好者參賽。不過日前被網友抓包，宣傳片中的部分照片是以Nikon的單眼相機拍攝，並非全是使用華為手機，事後官方證實確有此事，並發文道歉。

華為8日在官方微博「華為終端雲」張貼2020新影像大賽的文宣，直到7月底前都可以報名參賽。隨後在17日有網友指控，一開始覺得華為宣傳的照片有點眼熟，進一步查詢照片的Exif（可交換圖檔格式）資訊發現，部分照片是使用 Nikon D850 單眼相機拍攝，並非官方所稱全使用華為手機。

Huawei caught red-handed (again) claiming DSLR photos were shot on smartphone cameras https://t.co/O5tbKgEpKZ #SmartNews — WoodsmanWithCabinFever (@WanderNWoodsman) April 22, 2020

眼見事態持續延燒，華為馬上發文解釋，是「小編的工作疏忽」，誤將全是由華為手機拍攝的字眼加入影片中，才會導致誤解，目前相關字句已經修改、刪除。

手機拍照技術日新月異，根據手機鏡頭評測網站 DXOMARK 的數據顯示，目前手機市場相機的綜合評分首位由華為 P40 Pro 拿下，前5名的席次華為更是包辦3名，其他2名則是分別由小米和 OPPO 獲得，緊追在後的第6名才是由韓國三星（Samsung）的最新旗艦手機 Samsung Galaxy S20 Ultra 拿下。