宣傳片被抓包！華為攝影比賽「盜Nikon單眼照」...官方甩鍋：小編疏失

▲華為P40 Pro。(圖/記者洪聖壹攝)

記者楊庭蒝/綜合報導

大陸手機大廠華為的攝影比賽「2020新影像大賽」在8日開始報名,並以多組艷麗的照片樣張組成宣傳片,強調全都是由華為手機拍攝,藉此吸引攝影愛好者參賽。不過日前被網友抓包,宣傳片中的部分照片是以Nikon的單眼相機拍攝,並非全是使用華為手機,事後官方證實確有此事,並發文道歉。

華為8日在官方微博「華為終端雲」張貼2020新影像大賽的文宣,直到7月底前都可以報名參賽。隨後在17日有網友指控,一開始覺得華為宣傳的照片有點眼熟,進一步查詢照片的Exif(可交換圖檔格式)資訊發現,部分照片是使用 Nikon D850 單眼相機拍攝,並非官方所稱全使用華為手機。

Huawei caught red-handed (again) claiming DSLR photos were shot on smartphone cameras https://t.co/O5tbKgEpKZ #SmartNews