雲林「官、學、醫」三專家　助縣府成立紓困振興服務團隊

▲5月12日會議聚焦於「雲林縣紓困與振興政策」議題，因應新冠肺炎疫情影響，縣府主動匯集中央與地方紓困及振興相關措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林縣官學醫合作聯繫平台」於環球科技大學召開109年度第一次會議，由雲林縣張麗善縣長、環球科技大學沈健華校長共同主持。雲林科技大學校長楊能舒、虎尾科技大學校長覺文郁、臺大雲林分院院長黃瑞仁、資策會亦率隊共襄盛舉，結合官學醫三方的智慧與力量，成立紓困振興服務團隊，協助產業振興。

5月12日會議聚焦於「雲林縣紓困與振興政策」議題，因應新冠肺炎疫情影響，縣府主動匯集中央與地方紓困及振興相關措施，提供「貸款優惠」、「藝文活化」、「農漁畜牧」、「原住客家紓困」、「醫療紓困」、「縣府加碼」、「勞工紓困」、「商圈市場紓困」、「弱勢族群紓困」、「稅務紓困」、「觀光產業」及「企業紓困」等12項服務類別。

會議中安排「雲林縣紓困振興專家服務團隊合作備忘錄（MOU）」簽署儀式，透過結合在地三所科技大學、臺大醫院雲林分院及資策會資源與專業人才團隊，進行資源整合並與縣政府建立合作鏈結，以落實地方產業紓困與振興發展，期望協助社會大眾以及各產業儘快度過新冠肺炎疫情的影響。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎到目前為止，進入後疫情時代的紓困跟振興階段，縣府極為重視，再次超前部署，結合縣內所有大專院校、台大雲林分院以及資策會組成雲林縣紓困振興專家學者服務平台，藉由平台運作，落實整合所有資源，以快速即時提供予縣內所有需紓困協助的業者。

環球科技大學校長沈健華表示，環球科大為肩負著教育在地弱勢學子與關懷社區發展重責大任，更願意配合雲林縣政府在地政策，結合兩所國立科技大學與臺大醫療系統，共同協助雲林縣產業復甦與振興，發揮環球科大「存誠、務實」校訓精神，徹底實踐大學社會責任。

資策會處長洪毓祥提到，疫情趨緩，接下來就是進到紓困跟振興，資策會將協助當地企業紓困及未來振興輔導。也說，數位化在此波疫情扮演重要角色，不管是口罩實名制、遠距教學或視訊會議、高端醫療製造、人工智慧分析，後續也將配合縣府，針對縣內企業需求，協助人才、企業本身數位轉型，讓雲林產業愈來愈好。



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