水瓶、雨傘太low！紓困卡位隊伍「驚見這包」　他看傻：早知道抓魚來放

▲民眾用蘇打餅乾排紓困 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

農漁民紓困補助自11日起開放申請，符合資格的民眾可以領到1萬元紓困金。有網友今（12日）就貼出某漁會門口的「排隊景象」，原來民眾為了搶先申請，就拿私人物品卡位，從礦泉水到蘇打餅都有，讓原PO很無奈。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一張照片，圖為離島漁會門口的景象，只見民眾為了搶先申請紓困，在漁會開門前就先卡位。然而現場卻沒有半個人影，大家都是利用私人物品在排隊，隊伍中除了常見的板凳，還有簍子、安全帽、礦泉水等等。

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原PO傻眼表示，現場竟然還有人利用「蘇打餅乾」來排隊，「塞拎喇勒！早知道我抓一條魚來放！」對此，有網友見狀後打趣地說，「你可以戴安全帽坐椅子吃蘇打餅配礦泉水。垃圾不要亂丟，丟籃子裡。」

其他人則搖頭表示「要是我，就先全部掃成一團，然後離開」、「賓士車放不下啦」、「真是花招百出」、「魚會跳走，母湯」、「前不久用這樣排口罩，現在改排紓困，下一個不知道又要排什麼」、「原來現在排隊還附板凳跟水啊，這麼貼心XD」、「通知環保局說有人亂丟垃圾囉」。

▲政府擴大紓困方案，農漁民從11日起可申請補助。（圖／農業局提供）

事實上，各種紓困亂象層出不窮，三重區公所課長謝義彥就表示，他們接收的申請書中，幾乎高達八成的民眾職業都寫「臨時工」，疑似是為了成功申請，但是他們也無從查證。此外，不願提供存摺影本的原因也是百百種，包含「沒影印」、「卡奴，帳號無法收款」等等，令工作人員很是無奈。

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