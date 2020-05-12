台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

記者白珈陽／台中報導

台中市一名31歲吳姓女子，日前與朋友把酒言歡，散會後獨自到北屯區樹孝路一處大樓，向管理員借用廁所，但管理員發現吳女上半身竟只穿著小可愛、下半身只剩內褲，講話又胡言亂語，擔心吳女安危，管理員遂報警請警方協助。警方及救護人員到場時詢問吳女年齡，吳女似是還沒酒醒，竟反問「我是幾年次的？」，還說警方幫她用以遮掩下半身的毯子「這樣很醜」，讓在場員警哭笑不得。最後警方查出吳女胞妹住處及聯絡方式，將吳護送交由胞妹照顧，結束一場鬧劇。

▲吳女說，警方幫她用以遮掩下半身的毯子「這樣很醜」，讓在場員警哭笑不得 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局東山派出所4日早上6時許，接獲樹孝路某大樓管理員報案，稱大樓內來了一名奇怪女子，需要警方協助。豈料，警方到場時發現竟是一名衣不蔽體的女子，十分傻眼。該女子上半身只穿小可愛、下半身只有內褲，管理員向警方表示，女子要向他「借廁所」，但除了僅穿內衣褲，她還疑似神智不清醒，說話也口齒不清，擔心發生危險，乾脆趁女子上廁所時趕緊報警請警方協助。

經員警試圖與女子溝通，了解吳姓女子只是與朋友喝完酒，需要找地方上廁所才找到這間大樓，並沒有遇上其他危險事故。吳女向警方表示，她妹妹就住在附近，有事找妹妹就好；詢問聯絡方式過程中，員警也找來救護人員，並跟救護人員借用毛毯，遮掩吳女下半身。

▲經員警試圖與女子溝通，了解吳姓女子只是與朋友喝完酒，需要找地方上廁所才找到這間大樓。

豈料，吳女因酒醉不識好意，還抱怨「這樣很醜耶」，警方只得無奈地回「趕快圍好！」，不只如此，救護人員詢問吳女個人資料填寫時，吳更問在場人士「我是幾年次的？」，讓所有人哭笑不得。

員警煞費苦心，終於查出吳女胞妹住處與聯絡方式，並護送吳女交由胞妹照顧。而吳女胞妹透露，姐姐常與朋友聚會飲酒，有時太開心會過量，但是被警察載回家還是第一次，很抱歉麻煩到警方，將告誡姐姐「不要再有下一次」，警方也只能提醒吳女應多注意防範，飲酒前務必讓家人知道自己的狀況。

▲員警煞費苦心，終於查出吳女胞妹住處與聯絡方式，並護送吳女交由胞妹照顧。

台中市第五警分局分局長郭士傑則呼籲民眾，飲酒過量有害身體健康，尤其處於喝醉酒狀態時易疏於防範，招致危險，請民眾勿貪杯過量。

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