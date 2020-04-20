手賤男搭電梯扯女子頭髮　引雙方友人KTV大廳混戰



▲警方動用辣椒水制服鬧事民眾，並將鬧事民眾帶回法辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區20日清晨5時許，一名男子在林森北路一間KTV歡唱結束後，搭電梯散場離開時，手賤拉了身旁一名女子頭髮，引發女子友人不滿，雙方共6人就在KTV大廳大打出手，警方獲報趕抵，發現這群人早已喝得爛醉，口頭勸阻無效之下，使用辣椒水制止，並將鬧事民眾全數帶回，依聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，謝姓男子（26歲）與2名男性友人在KTV歡唱，結束後搭電梯準備離開，喝得爛醉的謝男看到同在電梯的宋女（23歲），竟一時興起拉扯女方的頭髮，宋女被拉頭髮後驚聲大叫，一旁友人見狀立即出手護花，一群人就在電梯裡大打出手。

▲男子被噴辣椒水痛苦不堪。（圖／記者游宗樺攝）

雙方從電梯打到大廳，謝男及2名友人與宋女一方的2男1女就在大庭廣眾下大打出手，櫃檯人員見狀立即報警，KTV店門外的巡守警力也立即上前制止，眼見打成一片的6人都在酒醉狀態，口頭制止不聽警方只好拿出辣椒水使用，眼部被噴到辣椒水的男子放聲大叫，被壓制在地的送女也痛得哇哇大叫，警方使用強制力將鬧事民眾全數帶回派出所調查。

▲宋女被上銬帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方一共在現場帶回8名民眾，經調查除了一對夫妻外，謝男在內的3名男子與宋女在內的2男1女均涉及肢體暴力，由於警方有使用辣椒水，有名鬧事男子眼部沾到辣椒水不適，經送往馬偕醫院救治後暫無大礙，涉案的6人警方將依照刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

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