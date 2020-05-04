馬尾女擋捷運出口　醉喊「我從上海回來」嚇壞人！警保護送離　

記者張君豪／台北報導

5月1日勞動節當天，台北市捷運警察隊獲報捷運頂溪站發現一名綁著馬尾的酒醉女子、橫坐在該捷運站1號出口上影響旅客通行，捷運公司派員規勸無效報警處理，捷運警察隊派員前往查看，結果該飲酒女子操著大陸口音自稱是大陸人剛從上海返台，警員一聽驚覺大事不妙！所幸經警方多方查詢後，發現該女並無居家檢疫警示，且根本就不是大陸人，研判僅是該女酒醉後胡言亂語，只是虛驚一場。

▲捷運警察隊勞動節當天在頂溪站協助一酒醉女安全離開。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運警察隊勞動節當天在頂溪站協助一酒醉女安全離開。（圖／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察隊在當天晚間18時4分獲報後，立即派員趕赴現場，雖然該女操著大陸口音說話，還說自己剛從大陸上海返台，場面一度相當緊張，該女還打算脫口罩和警員爭論，遭警方立刻制止，警方本打算通報防疫機關後續處置程序，所幸警員細心為證該女身分，一來並無居家檢疫相關警示，後來才確定這名女子根本就不是大陸人。

警方判斷該女飲酒搭車外並無觸法維失，警員為維持秩序陪同她上樓離開，過程中女子不勝酒力跌倒，後由員警攙扶至捷運1號出口搭乘計程車離去。員警處理過程中均未使用強制力，但仍順利解決這場女酒客阻擾其他捷運通勤民眾出入問題。警方呼籲，搭乘捷運若見旅客異常行為，請盡速通報捷運公司站務人員處理，並建議飲酒後為了自身安全及其他旅客權益，最好由親朋好友陪同搭乘。

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