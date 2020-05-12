北醫附醫組「醫護專家團」赴非洲　助邦交「史瓦帝尼王國」抗新冠！

▲北醫附醫呼吸治療師李芯妤組長協助指導當地醫護人員呼吸器照護。（圖／北醫提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，對醫療落後的國家來說，是極大威脅，台灣邦交國之一的「史瓦帝尼王國」確診人數超過百人，其中還包括第一線醫護人員。為避免醫院感染擴大為社區感染，常駐史國的台北醫學大學附設醫院接獲即刻支援，組成防疫醫護專家團「Taiwan We Go Team」，前往史國展開為期一個月的防疫指導任務。

史國位處南部非洲，長期在各項國際場合為台灣發聲，其現任國王恩史瓦帝三世（Mswati III）更曾於聯合國演說大會稱讚「台灣經驗將有助於世界各國。」北醫附醫陳瑞杰院長表示，北醫附醫自2008年承辦史國醫療團業務，進行醫療服務及臨床教學，此次史國面臨新冠肺炎疫情，特別委請該院加派醫護人力4名前往協助抗疫。

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經醫院評估並獲中央疫情指揮中心同意後，北醫附醫由成人感染科陳立遠醫師、重症醫學科兼胸腔內科專家黎書亮醫師、呼吸治療師李芯妤組長、重症照護林侑暄護理師組成防疫醫護專家團「Taiwan We Go Team」赴史國協助抗疫臨床醫療，透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。

▲北醫附醫組防疫醫護專家團赴史國協助抗疫。.

身兼防疫醫護專家團團長的陳立遠表示，史國國土面積不大，人口僅100萬人左右，國內城鄉醫療資源分布不均，國內亦未有相關流行疾病的應對經驗，連醫院內乾洗手等滅菌設備都不足，即可能是防疫破口之ㄧ。

截至台灣時間5月11日為止，史國總計有175位確診案例，包括社區照護71人、住院70人、出院28人、待分派住院或社區照護4人、死亡2人。

陳立遠說，史國多數確診個案是年輕、無症狀病人，其中包括部分醫護人員，根據經驗，若醫院失守，後續可能出現大規模社區感染，防疫醫療團當務之急是要阻斷院內感染，醫療團也建議調整該國醫院的硬體及動線，後續將針對重症呼吸器病人照護、防護衣穿脫等重症臨床照護、感染控制以及醫護人員公衛教育，進行教學訓練。

▲史瓦帝尼長期於國際社會為台灣發聲。