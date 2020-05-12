福利機構虐待老人致死　最高罰100萬、勒令停辦1年

記者陳家祥／台北報導

為了遏止老人受虐狀況發生，立法院會12日三讀通過《老人福利法》部分條文修正案，明訂老人福利機構未來若虐待、妨害服務對象之身心健康，或施虐未向主管機關通報、提供不安全之設施設備或供給不衛生之餐飲等，致服務對象死亡者，最高可開罰100萬元罰鍰，必要時得令其停辦1個月以上、1年以下。

民進黨立委吳玉琴指出，為提升老人福利機構照顧品質，此次修法比照《長照服務法》規範，新增授權主管機關，或其委託的民間團體，監督沒有親人長輩的服務品質。另外，老福法先處理急迫議題，但面對超高齡社會的到來，以及長照服務法的競合，行政院應該盡速啟動更完整的配套修法。

施虐致死最高罰百萬、最重廢止設立許可

三讀條文規定，「虐待、妨害服務對象之身心健康，或發現服務對象受虐事實未向 直轄市、縣（市）主管機關通報」、「提供不安全之設施設備或供給不衛生之餐飲，經主管機關查明屬實」，二項若致服務對象死亡，可開罰20萬元以上、100萬元以下罰鍰；必要時，得令其停辦1個月以上1年以下。

前二項停辦期間屆滿仍未改善或令其停辦而拒不遵行，或經主管機關辦理評鑑複評仍為丁等者，廢止其設立許可；其屬法人者，得令其解散。老人福利機構經依前項規定廢止設立許可者，主管機關並應限期令該機構繳回設立許可證書；屆期未繳回者，應予註銷。

長者若遭遺棄、無力照護 地方政府需協助安置

此次三讀條文將直系血親卑親屬條件增加「配偶」選項，並將扶養義務人字眼改為「依契約負照顧義務人」。其規定，老人因配偶、直系血親卑親屬或依契約負照顧義務之人，有疏忽、虐待、遺棄或其他情事，致其生命、身體、健康或自由發生危難者，直轄市、縣（市）主管機關得依老人之申請或依職權予以適當保護及安置。老人對其提出告訴或請求損害賠償時，主管機關應協助之。

而若老人、其配偶或直系血親卑親屬，因生活陷於困境，無力負擔安置費用，縣市主管機關得減輕或免除其保護安置費用。對於必要安置費用，由直轄市、縣市主管機關先行支付，主管機關得檢具費用單據影本、計算書，及得減輕或免除之申請程序，以書面行政處分通知老人、老人之配偶、直系血親卑親屬或依契約負照顧義務者，於60日內返還；屆期未返還者，得依法移送行政執行。