北市首波場館解封！活動中心、老人據點、小型藝文場館18日開放

▲黃珊珊。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

針對台北市封閉場館何時解封，北市副市長黃珊珊11日指出，北市場館只要完成實名制 、50人以下、不聚餐活動場所，開始開放，包括活動中心、文化局小型藝文場館、老人據點、公民會館，5月18日正式開放。



黃珊珊說，不過老人據點不希望共餐，可以帶便當處理，室外依照中央規定戴口罩、維持社交距離，至於親子館或其他場館也會逐步開放，學校部分，則是仍維持暑假才開放。

黃珊珊補充，各場館部分從現在開始盤點，下週一（18日）逐步開放，親子館預計在第二波。