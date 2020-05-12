高通推S768G處理器　Redmi K30 5G極速版搶先搭載

▲高通推出全新S768G處理器。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

高通（Qualcomm）日前發表了最新Snapdragon 768G行動平台，這是繼Snapdragon 765G之後的新一代產品。而同步宣布推出的Redmi K30 5G極速版，即是首款基於Snapdragon 768G推出的商用裝置，支援5G SA / NSA雙模、120Hz顯示螢幕和高達6,400萬畫素的相機。

▼Redmi K30 5G極速版。（圖／翻攝自京東商城）

高通指出，S768G處理器旨在透過結合真正的全球5G、先進的裝置內建人工智慧和高通Snapdragon Elite Gaming精選功能，帶來更高等級的性能，從而提供智慧的沉浸式電競體驗。

若是比較S768G與前一代的S765G晶片，前者增強了：

• 高通Kryo 475 CPU Prime核心時脈速度高達2.8 GHz（自2.4 GHz再提升）

• 高通Adreno 620 GPU將性能提升最高達15%

• 支援Adreno Updateable GPU可更新驅動程式

除了上述性能增強之外，Snapdragon 768G還提供了卓越的電競性能、5G連網能力和多相機智慧功能，同時維持電池續航力。此外，S768G與S765和S765G的針腳和軟體相容。

沉浸式的電競體驗：S768G內建的Snapdragon Elite Gaming精選功能，能提供特殊的遊戲外掛程式和優化、更流暢的遊戲操作，並且透過10-bit HDR使畫面的細節和色彩更為細緻，打造高品質的行動電競體驗。

高通指出，這是第一個支援Adreno Updateable GPU可更新驅動程式的7系列平台，可讓玩家控制GPU驅動程式的更新和設定達到最高螢幕刷新率，進而在他們最喜歡的遊戲中解鎖頂級視覺保真度。結合Adreno 620 GPU，繪圖渲染速度比S765G最高快15%，並且支援120Hz顯示螢幕，使用者可以享受逼真的電競體驗。

真正的全球5G：S768G像其前身一樣致力於將5G優異的多模連網能力拓及全球，與Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統支援所有關鍵區域和頻段，包括5G毫米波與sub-6 GHz、5G獨立（SA）和非獨立（NSA）模式、TDD與FDD頻段的動態頻譜共享（DSS）、全球5G漫遊與multi-SIM支援等。

第五代人工智慧引擎：最新的第五代高通人工智慧引擎搭配X52 5G數據機及射頻系統可增強幾乎所有的行動體驗，包括相機、音訊、語音和電競。S768G的人工智慧引擎提供順暢的行動體驗，支援獨特和創新的使用情境，例如即時翻譯和為社群媒體而生的人工智慧鏡頭濾鏡。此外，低功耗高通感測樞紐（Qualcomm Sensing Hub）讓裝置在使用人工智慧語音助理時能依據周遭情境意識語音命令，並且可以自動識別使用者周圍正在播放的音樂，且無過度耗電。