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觀點／從三星S20、小米10等手機看S865 5G AI晶片帶來什麼改變

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特約記者洪聖壹／綜合報導

關於去年底發表的高通Snapdragon 865行動平台，它的影像訊號處理器（ISP）每秒運算速度高達20億畫素，它的第五代高通AI引擎，可達到每秒15萬億次運算的運算能力，它採用的Adreno 650 GPU效能較前代增強20%、功耗下降了 35%。本篇要分享的，就是AI對於手機有什麼樣的幫助。

高通Snapdragon 865是一大核（2.84GHz 的 Cortex-A77）、三中核（2.42GHz 的 Cortex-A77 ）、四小核（1.8GHz 的 Cortex-A55）的架構，總計可以提升估計最多25%效能，內建的 Adreno 650 GPU 較前代增強 20% 的效能，功耗下降了 35%，可支援最新 8GB LPDDR5以上的記憶體、最新的UFS 3.0快閃記憶體。安兔兔測試突破58萬分，超越蘋果A13 Bionic芯片。影像處理採用的是Spectra 480 ISP，最高支援 2 億畫素相機，可進行 8K@30fps 錄影。

Qualcomm Snapdragon 865 5G晶片是「S865+X55」的組合，速度上可達 7.5 Gbps，支援mmWave（毫米波）和 sub-6、並且可提供SA/NSA雙模5G網路，而且支援最新Wi-Fi 6技術，也是滿血的5G晶片組合。

在AI方面，根據高通公司的數據，全球已有10億部裝置採用高通AI引擎或相關應用，至於全新S865採用的第五代Qualcomm AI Engine，可以實現AI處理效能是上壹代的2倍能力，引擎的核心是全新升級的Hexagon張量加速單元，最高可以實現每秒15兆次的運算表現，是前代張量加速單元的4倍，能源效率提升 35%。

拍攝：AI一鍵拍錄

三星的Galaxy S20系列因為搭載高通S865行動平台，搭配Spectra 480 ISP，每秒可以即時處理20億像素內容，而且可以拍攝8K影片，在錄影的時候，透過AI運算的形式，提供超級防手震的功能。

此外，在AI功能應用方面還提供「一鍵拍錄」功能，它可以在用戶按下快門開啟拍攝之後，相機界面會提示用戶進行多角度拍攝，同時手機會透過AI技術自動取景，包括調整焦段、濾鏡，藉此選擇最佳拍攝效果，在拍攝結束後，用戶可以獲得長達10秒視頻，以及不同鏡頭、不同濾鏡、不同模式下的多個照片，同時還會經過AI技術的分析，向用戶推送最佳的作品。

換句話說，以往我們可能需要用多種方式（甚至工具）才能拍攝完成的照片和視頻，未來使用類似三星Galaxy S20 5G系列的AI一鍵拍錄功能，短短幾秒鐘的時間就可以完成了。

短影音：AI語音轉字幕

5G時代來臨，造就更多影音內容創作者蜂擁而至，即時語音轉字幕這項功能變得非常重要，一段好的影片，不僅要有內容、畫面，字幕也是非常重要的，但是如果影片長度變長，就需要大量的時間去編輯和校對字幕，並不適合當下快速內容產出的需求。

以目前已經上市的Redmi K30 Pro為例，該款手機就支持的AI即時語音轉字幕，可以直接用手機前置相機錄制一段影片，從而辨識影片當中的語音，並即時轉化成字幕添加到影片當中。

拍攝：AI人像留色、背景虛化

透過第五代Qualcomm AI Engine與高速ISP，可以讓手機明確的辨識拍照場景，從而催生出更多的拍攝玩法。像是小米10系列提供的“人像留色”模式，就是利用AI演算法自動辨識畫面中的人物，即時摳圖並將背景變成黑白色，保留人物的色彩，突出人物作為焦點。相關應用還有小米10的“實時背景虛化”功能，隨手拍出電影感。

5G：AI找訊號

AI也能提升5G網絡性能？高通認為，要讓設備理解周圍復雜的RF信號，最理想的工具是機器學習而不是編程算法，增強的無線電信感知能力，可以帶來多方面的改進，包括更好的設備體驗、系統性能和無線電安全性等。記者認為，這算是高通行動平臺埋下的伏筆，怎麼通過AI學習的形式，了解怎麼抓取最佳信號，進而幫手機帶來最好的訊號同時節省電力，或許是未來5G手機的重點。

相關技術資料提到：5G的低時延和高容量使得AI處理能提供靈活的系統解決方案，讓眾多AI體驗從無到有、從有到強。這種無線邊緣架構具有很強的適應性，可以根據每個用戶的需求進行適當的調整。例如，通過調整性能和成本的比例，可以更好地分配工作負載以達到特定應用程序所需的延遲和算力要求。

受益於低延遲的5G網絡特性，渲染和AI處理的工作負載可以分別在終端和邊緣雲上進行。由此可以完成更加個性化的購物體驗，比如按照妳的品味推薦的衣服，妳關注的打折信息，或者妳正打算為親友購買的生日禮物等等，這種混合實境的應用，在5G時代來臨後將越來越多。

記者認為，不管是華為、高通、三星還是聯發科，這些晶片廠接下來在5G+AI應用上的投入勢在必行，上面提到的AI應用只是眾多應用當中的冰山一角，但也確實推動著行動設備持續影響著我們的生活，最終，都是希望讓我們腦袋裡的創意思維，可以很簡單的被呈現出來。

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