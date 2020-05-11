高通首推新一代晶片Snapdragon 768G！　性能提高15％且支援5G

▲高通。（圖／記者周康玉攝）

記者謝仁傑／綜合報導

首批搭載Snapdragon 765處理器的手機才剛剛開始批量生產，高通今（11）日發佈了升級版的Snapdragon 768G，提供了比765更好的CPU和GPU性能。與最初的765G一樣，768G主要希望針對設備提供更好的遊戲體驗，它將在今天宣布的紅米K30 5G極速版上首次登場。

最初的765G於12月份與標準的Snapdragon 765和旗艦產品Snapdragon 865一起發佈，這兩個765處理器是高通公司首批採用集成式5G數據器的晶片組。Snapdragon 865預設狀態下為5G，但需要搭配單獨的蜂窩數據器。

常規765和765G之間的主要區別是增加了Qualcomm Adreno 620 GPU，高通表示，與標準的765相比，性能可提高20％，而它們已設法透過將CPU速度從2.4GHz提高到2.8GHz，768G還增加了15％（相較765G提高了15％），藉此來提高GPU性能。

Snapdragon 768G的其他方面與之前的版本相同，具有集成式Snapdragon X52數據器，同時支援mmWave和6GHz以下的5G網路，並可兼容獨立和非獨立的5G網路。



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