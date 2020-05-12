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個資「防溢」　民眾黨提修法5方向：疫情結束使用平台應刪除民眾資料

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▲▼民眾黨「擴充個資定義 擴大保障範圍」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨「擴充個資定義 擴大保障範圍」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情告一段落，過去為了防疫需求，政府徵用民眾個資進行足跡追蹤預判、發送細胞簡訊、在健保卡註記職業別等，在疫情過後能否被有效管制不外流成了一大問題。台灣民眾黨12日召開記者會，提出個資法修法版本，主張定義應擴充、重視個資外洩通知義務、避免空白授權、使用前出具評估報告、刪除「限期改善」規定等5大方向。

民眾黨指出，政府在疫情期間以紓困特別條例第7條「必要之應變處置或措施」，使疫情指揮中心得以取得運用個資追蹤民眾足跡、對疑似接觸者發送類細胞簡訊、整合資料庫在健保卡註記民眾職業別。此類資料在防疫期間為公眾和公衛目的徵用，但在非防疫期間此類民眾隱私資料應善加管理保護，一但遭到濫用或外洩，對民眾來說將是場資訊災難。

民眾黨立委高虹安表示，在個資使用上，無論公務或非公務機關，都要「出具評估報告」，使用單位要能出具評估報告運用計畫、資安管控計畫等。另外，「限期改善」必需要被拿掉，個人資料外洩就已經外洩了，限期改善很不合哩，外洩的個資如何挽回？若情節嚴重，也應該主動通知主管機關跟當事人。還有「利益權衡原則」，避免空白授權或實務限縮。

另外，高虹安也提到，個資法在民國99年修法，但10年過去，網路蓬勃發展，法規以跟不上時代，個資的定義應該被擴大，網路ID、IP、GPS、數位足跡，這些應該要被擴大包含進個資法，進一步修法增加定義，與時俱進符合時代需求。

關於「去識別化」，高虹安說，有沒有做好到底是誰說得算？誰可以評估做得好不好？誰可以擁有逆向工程的鑰匙，過去個資法沒有修法，因此去識別化應該要入法，建議可以成立去識別化的專業委員會，針對去識別化過程提出評估跟審核。

▲▼民眾黨「擴充個資定義 擴大保障範圍」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

民眾黨立委張其祿指出，這次防疫過程中有大量數據被應用，但民眾因為防疫，越來越不在乎個資保護，進入資訊時代，越來越多資訊會透過各種管道被政府蒐集到。各國都有利益衡平的概念保障民眾個資，台灣應該在法制上要也要有類似的準則，才能更精準使用這些資訊。

中華科技金融學會劉湘國秘書長指出，大數據並非萬能，準確度有先天上的限制，這次政府在利用收集來的個資做熱點預估跟軌跡追蹤。前者因為手機訊號先天侷限，導致數據誤差難以做為熱區預測使用；後者政府用細胞簡訊告知相關民眾，會讓民眾了解到政府是可以追蹤你的行動訊號，儘管有進行資料去識別化，但電信商手中的個資僅是分散，追蹤的數據其實是很輕易可以被拼湊回個資者本身。

至於針對這次防疫大量蒐集民眾個資，高虹安說，特別條例的第7條效力是到明年6月，「疫情結束後政府應該要把個資料從使用平台上消除，我們會持續監督是否有落實」，個資法上也必須修法，目前並無明文規定刪除方式。

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