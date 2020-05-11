影／紓困之亂新北挨批甩鍋　衛福部坦言：蘇貞昌沒有把話講清楚

記者蔡玟君／台北報導

1萬元紓困之亂掀起新北挨批甩鍋的爭議持續延燒，在立法院11日舉行的社會福利及衛生環境委員會中也引起立委紛紛關注。國民黨立委蔣萬安質疑，行政院長蘇貞昌日前才說「未來是中央審核，地方免責」，現在新北市府將紓困申請送到中央，又被說是錯誤示範，質疑中央是否有確實和地方做好溝通，對此，衛福部政務次長何啟功坦言，行政院長蘇貞昌可能沒有把話講清楚。

何啟功表示，目前中央有提供地方政府初步審核標準，由地方做初審，有問題才通知衛福部，民眾申請時可憑身分證，若無法提供的資料要簽切結書，如果沒有的話公所可從系統內勾稽，中央則是做最後審核。

蔣萬安再質疑，民眾申請紓困要看收入與存款，目前制定標準為看今年1至4月收入與存款情況，但地方公所系統是否可以看得到？且衛福部目前僅掌握108年民眾財務狀況，這樣公所如何判定？何啟功表示，如果108年存款不足會優先通過，資料不足可先簽切結書，但前提是切結書寫得內容都是真實的。

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另外，蔣萬安也重批，中央政府沒有訂定明確準則，到底誰審標準不一，讓基層人員一肚子火，中央到底有沒有找地方開會討論？

衛福部社會救助及社工司回應表示，4月29日有召集地方開會，不過當蔣萬安進一步追問，4月底開會，但到目前為止，紓困申請還是一片混亂，中央都沒有再找地方開會溝通嗎？何啟功則是表示，後來有建立聯絡群組，若地方有問題可在群組提出，透過這方式也可立即協助地方。

▲國民黨立委蔣萬安立法院質詢。（圖／記者蔡玟君攝）

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