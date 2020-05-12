女友喝醉馬路大鬧！　男獻火辣熱吻安撫「舌頭當場斷一半」終身受損

▲熱吻後舌頭被咬斷了。（示意圖／視覺中國）

記者劉亭／綜合報導

上海一對熱戀情侶2019年一起參加喜酒，席間小唐喝多了，婚宴結束後還在馬路上大吼大叫吵著要去酒吧續攤，男友小王想要安撫她的激動情緒，上前來個熱情舌吻，沒想到舌頭就被咬斷了，兩人事後吵到分手，對簿公堂。

根據中國經濟網報導，小唐2019年2 月 16 日陪男友小王參加朋友的婚禮，席間兩人都喝了酒，小唐雖然已有醉意，但仍不管小王勸阻大喝。在前往棋牌室續攤的路上，小唐下車後意猶未盡，情緒激動衝到馬路中間大喊大叫。

小王想著要安撫女友，竟然上前來個「愛的熱吻」想堵住她的嘴，不料小唐直接將舌頭咬斷。當晚小王被送到醫院緊急治療，診斷為舌部缺損1/2，部分喪失語言功能，味覺功能基本喪失。後經鑒定小王傷情構成八級傷殘。

▲兩人原本是熱戀情侶。（圖／視覺中國CFP）

小唐清醒後表示，自己當時喝到斷片，完全不記得做過什麼，很後悔酒後失態傷人，向小王道歉，並且賠償10萬元人民幣（約43萬元新台幣），原本準備結婚的兩人，也因此爭吵不斷分手。由於賠償費用談不妥，小王一狀告上法院。

上海市虹口區人民法院近日公開審理此案，小唐酒後將小王咬傷，是小唐的過錯造成，因此小唐作為侵權人應當承擔侵權賠償責任。法院最終判決小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計 44 萬元人民幣（約189.2萬元新台幣），扣除小唐已經支付的 10 萬元，還應支付剩餘賠償款 34 萬元人民幣（約146.2萬元新台幣）。

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