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才開200公尺！車內出現「臭酸人體噴泉」　運將心軟卻虧慘...網全怒了

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▲才開200公尺！車內出現「臭酸人體噴泉」　運將心軟卻虧慘...網全怒了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲如果對方遲遲不出面，他就得吞下一半的花費。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名司機之前半夜載到喝爛醉的女生，對方不僅地址設錯，還在車內狂吐，原本想拒載的他在對方一臉茫的拜託之下，強忍著臭酸味開到目的地，沒想到後續發展讓他傻眼，不禁怒道「我要開多久才能賺回阿！」

運將在爆料公社提到，當天半夜接到一位喝醉的女生，由於對方地址設錯，等了快10分鐘才傳訊息問他在哪，後來經過一番折騰，才終於找到人、上了車。

請繼續往下閱讀...

女生一上車整個人趴在椅子上，而他大概開了200公尺後，就聞到一陣臭酸味，當時他立刻停車，直呼「小姐妳要吐也跟我要個袋子好嗎？吐成這樣我待會怎麼接其他乘客，我不想載妳了，請妳下車。」

聞言，對方一臉茫的拜託，心軟的他把車窗全開繼續上路，忍著臭酸味一路從林森北路開到五股四維路，抵達後便錄影拍照。

▲才開200公尺！車內出現「臭酸人體噴泉」　運將心軟卻虧慘...網全怒了。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車內非常慘烈。（圖／翻攝自爆料公社）

運將無奈表示，「因為我們不能直接跟乘客收取現金，所以我也沒跟她拿清潔費，就跟她說公司會聯絡妳，並附上收據跟妳求償，清潔支出實報實銷！」緊接著他就把車開到24小時洗車場處理。

事隔3天，公司傳訊息通知，對方完全不回覆，他不禁怒道，「也就是說這條清潔費拎北要自己吞，不過公司有佛心一點，補我一半的清潔費1500元，但我還是要付另外的1500元，他X的開車要開多久才能賺回1500阿。」

對此，網友們也紛紛替他抱不平，直呼「遇到這種情況實在很生氣，真的辛苦司機了~」、「公司也不是很理想，制度早改該了，沒辦法解決為什麼不能自己收錢」、「不小心遇到那種發瘋的更危險」、「看誰認識，趕快跟她說一下，別害司機了錢」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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