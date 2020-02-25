　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

病了40年！他事業無成被罵「吃軟飯」　怒吼：我這麼顧你怨…12刀刺死父

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲蘇姓男子長期被罵「吃軟飯」，讓他情緒崩潰持刀刺死父親。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

蘇姓男子因事業無成，經常受到父親冷言嘲諷，「吃軟飯」、「不要再回來」等，讓他情緒崩潰，對著父親質問，「我那麼顧你怨嗎？」隨後持短刀猛刺父親12刀，導致父親傷重不治，而自己則試圖輕生但獲救。高雄高分院審理後，將蘇男依對直系血親尊親屬犯殺人罪判刑20年、褫奪公權10年。

判決書指出，85歲的蘇父經營生意有成，在家極具權威，也經常對蘇男母親動手動腳，讓從小目睹母親遭遇的蘇男感到相當不平，曾挺身抵抗，卻反遭毆打。另外，蘇男求學階段，也因表現不佳遭到責罵，成年後接手經營家中公司又失敗，最後因受僵直性脊椎炎所苦，只好留在家中協助妻子的保母工作。

然而，蘇父卻為此經常對蘇男冷言嘲諷，辱罵蘇男「吃軟飯」、「不要回來了」等，讓蘇男萌生殺機，並於2018年10月28日上午，拿著預先買好的短刀返家，見到父親便質問，「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？」

當時，蘇父反問蘇男，「那你回來幹嘛？」沒想到，蘇男回應，「我來殺你」後，隨即持刀衝向坐在客廳沙發的父親，猛刺12刀後再試圖自戕。

事後，蘇父因身上受有8處穿刺傷，其中6處還刺入心臟及肺臟，造成他氣血胸及皮下氣腫，大量出血，最後送醫不治，而蘇男則被救回一命。

一審法官在審理期間，蘇男泣訴，「我不是吃軟飯的。所以我受不了，我就去買一把刀子，我想說與其每天受身體與我父親精神上的折磨，倒不如我與我父親一起走，沒有錯，我這麼做真的很殘忍，但是我真的受不了，我就殺了我父親之後，我自己以死謝罪。」

一審法官認為，蘇父成長年代奉行「不打不成器」的教養觀念，但蘇男無法體念父親批評背後「恨鐵不成鋼」的期待，也忽略了對方長期照顧、養育的恩情及愛護，因而痛下殺手，因此將他判刑17年、褫奪公權8年。案經上訴二審，二審法官改判蘇男20年徒刑、褫奪公權10年。全案可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

參加龍德宮起駕活動挨罵！鄭文燦駁「是受邀」　臉書發文：取消接駕

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車秒被遊覽車「夾成鐵餅」…媽送醫不治

住男同事家！他夢中遭一口含住　睜眼見「腿縫一顆頭」嚇傻：你在幹嘛

ET快訊
11歲國小童確診「寒假曾上補習班」　接觸者、同學需居家隔離
心臟權威曝「劉真不是裝人工心臟」　醫分析「2續命儀器」差別
大甲媽祖遶境停辦？　徐國勇：大型宗教活動應考慮延期
台首見國小童染新冠肺炎！年僅11歲曾到醫院探視爺爺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猛犬顧門！麥寮養鴨場藏獒超凶　移民署智擒非法移工

「大麻可治新冠肺炎」IG亂貼假資訊　板橋男遭刑事局約談

獨／台中居家檢疫女趴趴造！還跑去賣豆花　市府認定違規要開罰

「三鶯聯盟」放高利貸　他還不出本金...遛狗被堵到慘遭海K

病了40年！他事業無成被罵「吃軟飯」　怒吼：我這麼顧你怨…12刀刺死父

台南變態托嬰中心！才剛爆涉虐兒…監視器再拍男行政員「噁心撫臉」強吻幼童

男友人聚會開黃腔…她控上下游移：偷拔我陰毛！一句「沒穿內褲」結局反轉

快訊／疑未注意限高…大貨車猛撞「台北車站旁天橋」！後方挖土機秒變形

媽祖遶境被當稻草人扎！廟主委之子PO文「解析」　網嗆：不見棺材不落淚

原來她是演唱會蟑螂！誆辦林俊傑、劉德華演唱會　海削投資人400萬元

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

猛犬顧門！麥寮養鴨場藏獒超凶　移民署智擒非法移工

「大麻可治新冠肺炎」IG亂貼假資訊　板橋男遭刑事局約談

獨／台中居家檢疫女趴趴造！還跑去賣豆花　市府認定違規要開罰

「三鶯聯盟」放高利貸　他還不出本金...遛狗被堵到慘遭海K

病了40年！他事業無成被罵「吃軟飯」　怒吼：我這麼顧你怨…12刀刺死父

台南變態托嬰中心！才剛爆涉虐兒…監視器再拍男行政員「噁心撫臉」強吻幼童

男友人聚會開黃腔…她控上下游移：偷拔我陰毛！一句「沒穿內褲」結局反轉

快訊／疑未注意限高…大貨車猛撞「台北車站旁天橋」！後方挖土機秒變形

媽祖遶境被當稻草人扎！廟主委之子PO文「解析」　網嗆：不見棺材不落淚

原來她是演唱會蟑螂！誆辦林俊傑、劉德華演唱會　海削投資人400萬元

南韓疫情連環爆！香港發出「紅色警示」　禁止非本地居民入境

首批康復者不想出院　方艙醫院：醫患關係回來了！

中職／春訓全壘打量產　詹子賢早晚都特打雙手長繭

南韓疫情爆發「升三級警戒」　華航公布4/30前飛韓國退、改票標準

自責未能幫助中華隊　周儀翔：我表現不及格

《進擊的巨人》作者家鄉振興計畫啟動　將重現「那一天」的恐懼

搶攻風電綠能商機　台灣鋼聯啟動多元化佈局挹注營運

獨家追蹤／「短暫解封」逃離武漢　4小時後..「台灣民眾出城落空」

快訊／大甲媽祖遶境考慮停辦？蘇貞昌：相信媽祖婆心意是「健康優先」

捏一下綠色娃娃！白汪「脖子拉超長」大喊熬嗚　網萌暈：還飆高音

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

即／中彰快速道路3車追撞！轎車秒成鐵餅　1女童受困

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

騎士飛越護欄…墜15米深幽谷橋亡

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟

即／彰化父砍子駕車逃　15分後驚見焦屍

陸軍營區改名「天龍八煙」

女國中生「未留遺書」　開學日墜樓亡

夜市當夢幻更衣室！正妹連偷衣鞋

瘋傳阿公店紅牌肺炎確診　造謠者被揪出

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

更多熱門

相關新聞

前女友追債追到殯儀館！他逃到辛亥隧道遭撞挨2刀

前女友追債追到殯儀館！他逃到辛亥隧道遭撞挨2刀

台北謝姓女子不滿林姓前男友在交往期間吃軟飯，去年底找朋友帶玩具槍、西瓜刀一起到殯儀館，要求正在處理家族後事的林男把之前吃的、用的都還清，林男湊了1萬5千元還錢被嫌少，騎車逃離又被追上挨了2刀，台北地檢署20日依加重強盜等罪起訴謝女等3人，另名未成年共犯移送少年法庭。

男譙人：你賣豆漿的　暗諷他「靠女人養」…下場出爐

男譙人：你賣豆漿的　暗諷他「靠女人養」…下場出爐

你的孩子不是你的！軟飯男狠殺雙胞胎被求處重刑

你的孩子不是你的！軟飯男狠殺雙胞胎被求處重刑

約會都她買單！男友嫌錢少「去當直播主啦」

約會都她買單！男友嫌錢少「去當直播主啦」

女不滿他吃軟飯　前男友補繳1萬5千元

女不滿他吃軟飯　前男友補繳1萬5千元

關鍵字：

吃軟飯僵直性脊椎炎殺父

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

血友病童母子搭機回台！父親說話了

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

台商寫信給蔡英文！籲暫時關閉國門

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面