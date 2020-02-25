病了40年！他事業無成被罵「吃軟飯」　怒吼：我這麼顧你怨…12刀刺死父

▲蘇姓男子長期被罵「吃軟飯」，讓他情緒崩潰持刀刺死父親。（示意圖／pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

蘇姓男子因事業無成，經常受到父親冷言嘲諷，「吃軟飯」、「不要再回來」等，讓他情緒崩潰，對著父親質問，「我那麼顧你怨嗎？」隨後持短刀猛刺父親12刀，導致父親傷重不治，而自己則試圖輕生但獲救。高雄高分院審理後，將蘇男依對直系血親尊親屬犯殺人罪判刑20年、褫奪公權10年。

判決書指出，85歲的蘇父經營生意有成，在家極具權威，也經常對蘇男母親動手動腳，讓從小目睹母親遭遇的蘇男感到相當不平，曾挺身抵抗，卻反遭毆打。另外，蘇男求學階段，也因表現不佳遭到責罵，成年後接手經營家中公司又失敗，最後因受僵直性脊椎炎所苦，只好留在家中協助妻子的保母工作。

然而，蘇父卻為此經常對蘇男冷言嘲諷，辱罵蘇男「吃軟飯」、「不要回來了」等，讓蘇男萌生殺機，並於2018年10月28日上午，拿著預先買好的短刀返家，見到父親便質問，「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？」

當時，蘇父反問蘇男，「那你回來幹嘛？」沒想到，蘇男回應，「我來殺你」後，隨即持刀衝向坐在客廳沙發的父親，猛刺12刀後再試圖自戕。

事後，蘇父因身上受有8處穿刺傷，其中6處還刺入心臟及肺臟，造成他氣血胸及皮下氣腫，大量出血，最後送醫不治，而蘇男則被救回一命。

一審法官在審理期間，蘇男泣訴，「我不是吃軟飯的。所以我受不了，我就去買一把刀子，我想說與其每天受身體與我父親精神上的折磨，倒不如我與我父親一起走，沒有錯，我這麼做真的很殘忍，但是我真的受不了，我就殺了我父親之後，我自己以死謝罪。」

一審法官認為，蘇父成長年代奉行「不打不成器」的教養觀念，但蘇男無法體念父親批評背後「恨鐵不成鋼」的期待，也忽略了對方長期照顧、養育的恩情及愛護，因而痛下殺手，因此將他判刑17年、褫奪公權8年。案經上訴二審，二審法官改判蘇男20年徒刑、褫奪公權10年。全案可上訴。

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