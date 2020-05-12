遇超盧染疫者狂抱怨！護理師淚揭「人性壓力」：覺得自己被孤立了

▲遇到超盧的確診個案，讓護理師感觸良多。（示意圖／pixabay）

文／護理師郭秀香

此次新冠肺炎疫情爆發，本病房改為防疫專責病房，所有疑似或確診的病人會被優先送到本病房隔離檢疫，護理長和學姊們依據SARS照護的經驗妥善規劃病房的動線、擺設等等，並且向大家宣導流程及製作文件，讓同仁們清楚該怎麼做；之前SARS疫情爆發時，我尚未到本院就職，在外院給我的經驗並不好，當時是一片混亂，醫護人員沒有接收到安全防護的正確訊息，護理人力也不夠，心理壓力倍增，只知道護理師很多被隔離，自己必須照顧被隔離的護理師，而此次除了學姊經驗傳授外，也安排相關課程及複習穿脫隔離衣技術，瞭解此疾病的傳播及預防方式，令人安心不少。

本病房已建立一套標準作業程序，團隊合作不分你我，病房要接病人時，在短時間內就可把病室環境準備好，接病人的護理師可安心接病人，其他的事會有人幫忙處理，不會一團亂，而單位護理長安排護理人力充足，讓我們不用照顧太多病人。當新聞爆出有醫院院內感染，醫護人員不幸染病的消息，不安恐懼也隨之而來，只能告訴自己要保護好自己，而單位因應疫情，病房內加裝監視器，除了照護病人方便外，單位同仁也藉此互相提醒，保護大家。

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此次照顧的確診病人，因國情不同、獨自身處異鄉面對病情而心情低落，常會藉故抱怨便當菜色不好、不營養，缺東缺西；我們本著同理心努力和營養師溝通改變菜色，和社工聯絡儘量滿足生活用品需求，但仍然抱怨很多，有時情緒會被病人影響，除了生氣還有氣餒，心裡很想對他說我們不害怕照顧你，也很努力要讓你在我們這裡得到好的醫療品質，哪怕只是一句謝謝，就是對我們的肯定了而不是一直抱怨。

▲護理師照顧確診者而生的身心壓力，並非一般人所能想像。（示意圖／pixabay）

當照護確診病人時，除了照顧上的壓力，還有來自各方的壓力，家人一句「照顧確診病患可以回家嗎？」讓自己覺得自己被孤立了，只好不斷的告知家人，我們都有確實做好防護措施，反而我們病房是最安全的！還好有先生全力支持，讓我覺得自己不是一個人；又因害怕自己會把病毒帶回家，傳染給家人，所以照顧病人更是小心翼翼。而在小孩開學時，又要擔心小孩在學校若說自己的媽媽是護理師會不會被排擠，也不敢和朋友約見面，只能通電話、傳訊息，這些壓力更勝於工作上的壓力。

面對此次疫情，很慶幸我在OO醫院的防疫專責病房，我不是一個人，我們是一個團隊，醫院給我們充足的防疫物資、防疫相關課程，有許多長官、社工及病人送來很多營養補給品給我們加油，心理得到支持，希望這次疫情趕快結束，相信我們會平安度過。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登