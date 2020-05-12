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全球疫情未趨緩　侯友宜：以戒慎恐懼的心態持續作戰

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記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜表示，新冠肺炎疫情嚴峻，面對如此狡猾的社交病毒，大家一定要同心協力，以戒慎恐懼的心態作好防疫，度過艱難的抗疫時期，全球疫情未趨緩，必須以戒慎恐懼的心態持續作戰。

▲侯友宜呼籲民眾放假也不要趴趴走，確實做到防疫三步驟。（圖／市府提供）

▲侯友宜呼籲民眾放假也不要「趴趴造」，確實做到防疫三步驟。（圖／市府提供）

侯友宜呼籲民眾，即便是連續假期間，大家沒事也不要到處趴趴走，減少人潮群聚與接觸，保持社交距離，降低交叉感染的風險，更不要再去密閉空間、人潮擁擠的地方。

侯友宜的超前防疫獲得高滿意度，為六都之冠。新北市一系列「超前部署」，除了三月中的大規模社區感染演練獲國際矚目外，也提前建議中央實施用健保卡實施口罩「實名制」，防堵手法和主動迎戰的積極態度，當是主因。

經濟部三月初管制紅外線非接觸式額溫槍等五類產品的出口，侯友宜早在前一個月就呼籲禁止出口額溫槍和酒精，確保防疫物資充足，也針對產業紓困辦法多次向中央喊話，並在市府權責範圍內推出降低稅額、公有市場租金打折、減收權利金等補貼措施。此外，新北首創「居家防疫關懷包」，也成為其他縣市跟進的學習項目。

侯友宜也呼籲，天氣逐漸回暖，擔心大家開始往觀光風景區、夜市商圈，造成群聚感染的疑慮，希望大家還是儘量減少前往人多擁擠之處，出門在外也要保持社交距離，遵守人潮分流的規範。

侯友宜也多次提醒，磐石艦隊疫情影響範圍很廣，強調必須謹慎面對，台灣面積很小，每個地方都有可能發生疫情，尤其是還有很多無症狀確診者沒有辦法掌握，所以千萬不能掉以輕心。

目前國內疫情在阻絕境外的政策下已有舒緩情形，但侯友宜提醒，全球確定病例數已達270多萬，新加玻、日本、韓國、俄羅斯、美國、巴西都反覆爆發感染，因此在全球疫情舒緩前，防疫工作切勿鬆懈。

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