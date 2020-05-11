　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽4月淨利年成長50%。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽11日公布4月自結獲利，新契約保費約77億元，合併總保費約為316億元；4月自結獲利稅後淨利約57.5億元，年成長50%；累計前4月稅後淨利約172.4億元，年成長45%，每股盈餘為1.35元。

南山人壽表示，4月份資本市場逐步回穩，公司維持一貫穩健經營的原則，4月仍掌握市場波段，靈活調配資產配置，實現資本利得。南山人壽4月單月獲利約為57.5億元，較2019年同期成長50%。

南山人壽4月合併新契約保費約為77億元，年衰退66%；4月份因投資市場氛圍仍傾向保守及台幣匯率優勢，美元儲蓄理財型商品銷售仍佳。另疫情帶動健康醫療商品需求，且銀保通路全面銷售醫療險商品，使意外險及健康險穩定成長，也有助整體新契約保費收入。

另外，南山人壽4月份個人意外及健康險新契約業績達7.95億元，相較3月份成長了26%；今年以來累計至4月為止，個人意外及健康險新契約保費收入達27.15億元，較2019年同期成長了約23%。

至於南山產物，4月總保費收入為4.33億元。個人險簽單保費收入為3.24億元，年減少2%，主要受新冠肺炎疫情影響，旅遊綜合險業績停滯所致；而企業險簽單保費收入為0.9億元，則較2019年同期成長5%。整體來看，2020年截至4月的總保費收入為18.09億元，年成長6%。

 
ET快訊
帶比基尼妹夜闖太魯閣！12人秘境「極樂開趴」　老闆回應了
提中華民國...教授被逼道歉「上課全程曝」　中原大學最新回應
逛24小時藥妝店「0時40分結帳」　店員：妳員工嗎？真相糗爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

全台近300萬位媽媽「同時兼顧家庭事業」！安聯調查：43%認為退休前要先準備2千萬

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

汪東城認和藤井Lena「只是緋聞」　戀愛等緣分：努力跟上辰亦儒的腳步！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

全台近300萬位媽媽「同時兼顧家庭事業」！安聯調查：43%認為退休前要先準備2千萬

教授言論被逼道歉！　陸委會：不容干涉教師講學自由

高殖利率誘人！挪威央行狂買金融股　持有價值逾140億

台積電首推「250萬元博士獎學金」培育台灣人才　今年續徵4000名優秀菁英

「疾管署研檢中心」明進駐中研院！陳時中捧30個「紅豆餅」盼第30天零本土

快訊／南投晚間2連震！3分鐘2次「極淺層地震」　規模3.8

北韓江原道晚間發生「規模3.8地震」！　時隔8個月首次

外交部證實了！韓志正正式接任駐巴拉圭大使

台灣團隊找到「新冠肺炎中藥方」　最快8天清除體內病毒

挺韓國瑜選上市長遭判刑！左營酒吧下注40萬　他下場超慘

帶比基尼妹夜闖太魯閣！12人「文山溫泉」極樂探險　老闆：錯在放照片

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

保險熱門新聞

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付最高61.5萬元！

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

安聯調查：43%媽媽認為退休前要先準備2千萬

資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」

一張表懂車禍調解官要看的單據

疫情衝擊！產險業首季理賠逾3500萬

母親節為媽媽添保障　宏泰人壽：4大保單必備

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

三商美邦人壽：生活規劃同時　仍擁有壽險保障

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

疫情害汽車零組件Q1低迷！廣華-KY首見虧損

疫情害汽車零組件Q1低迷！廣華-KY首見虧損

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，汽車產業短期出現供給與需求真空情形，汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）2020年第一季合併營收為10.63億元，年減37.61%；稅後淨損為1303萬元，每股虧損（EPS）0.16元，為掛牌以來首次單季虧損。

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

歐美車廠受疫情停工「訂單遞延」！巧新4月營收年減47%

歐美車廠受疫情停工「訂單遞延」！巧新4月營收年減47%

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

關鍵字：

南山人壽南山產物南山財報保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面