資本市場回穩！南山人壽4月賺57.5億元「年成長50%」　累計前4月淨利年增45%

▲南山人壽4月淨利年成長50%。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽11日公布4月自結獲利，新契約保費約77億元，合併總保費約為316億元；4月自結獲利稅後淨利約57.5億元，年成長50%；累計前4月稅後淨利約172.4億元，年成長45%，每股盈餘為1.35元。

南山人壽表示，4月份資本市場逐步回穩，公司維持一貫穩健經營的原則，4月仍掌握市場波段，靈活調配資產配置，實現資本利得。南山人壽4月單月獲利約為57.5億元，較2019年同期成長50%。

南山人壽4月合併新契約保費約為77億元，年衰退66%；4月份因投資市場氛圍仍傾向保守及台幣匯率優勢，美元儲蓄理財型商品銷售仍佳。另疫情帶動健康醫療商品需求，且銀保通路全面銷售醫療險商品，使意外險及健康險穩定成長，也有助整體新契約保費收入。

另外，南山人壽4月份個人意外及健康險新契約業績達7.95億元，相較3月份成長了26%；今年以來累計至4月為止，個人意外及健康險新契約保費收入達27.15億元，較2019年同期成長了約23%。

至於南山產物，4月總保費收入為4.33億元。個人險簽單保費收入為3.24億元，年減少2%，主要受新冠肺炎疫情影響，旅遊綜合險業績停滯所致；而企業險簽單保費收入為0.9億元，則較2019年同期成長5%。整體來看，2020年截至4月的總保費收入為18.09億元，年成長6%。