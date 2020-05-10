「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

▲南山人壽發布母親節調查，結果發現「媽媽最想要子女關心」。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

母親節到來，為了解送禮行為的親子認知差異，南山人壽發布母親節最新調查，內容指出，媽媽最希望收到的母親節禮物是「子女的關心」，反觀98%子女送的禮物，通常仍以物質為主。

南山人壽表示，在協助民眾進行保險規劃時，發現民眾存在親子認知差異，因此透過問卷調查，協助親子了解彼此間最真切的需求。結果發現，79%子女在母親節都會送媽媽禮物，聊表心意；進一步觀察親子互動頻率，如聊天、LINE訊息等，每天都有互動者，子女對媽媽為65%，媽媽對子女為84%，顯示平時媽媽比子女更常主動聯繫及維持關係。

在母親節送禮方面，也存在著親子認知差異。以親子雙方想送及想收到的禮物品項為例，50%媽媽最希望收到卡片或簡訊、郵件關心訊息，以親子情感凝聚為重；反觀子女想送的禮物順位，第一名是家族聚餐（54%），其次是現金或禮券（44%），卡片或簡訊、郵件關心訊息則排第三（18%），親子落差達32個百分點。

至於送禮預算，66%媽媽希望子女不花錢；而66%子女則認為禮物預算應為1001元至6000元之間，以表達對媽媽的感謝；若觀察媽媽最期待的不花錢選項，親子落差更高達64個百分點。

南山人壽觀察親子對雙方未來的擔憂，子女最擔心媽媽未來健康出狀況（77%）、其次是需要照顧（50%）；有70%子女希望協助媽媽平時做好健康管理，也有47%子女認為可運用保險預做準備。

再觀察媽媽已有的保險保障，最多則是住院及手術等醫療保障（40%）、壽險保障（34%）次之，第三名為重疾或特定傷病（28%）。對照媽媽為子女著想，已幫子女規劃住院、手術等醫療保障者就有84%。

這份問卷調查時間從4月1日至4月24日止，在南山人壽官網針對20歲以上國人進行線上調查，問卷完成數共7萬979份，其中參與調查者有4萬5584人（64%）為南山人壽保戶，2萬5395人（36%）為非南山人壽保戶，整體的年齡分布介於20至50歲者就超過90%。

南山人壽提醒，在高齡少子的趨勢下，媽媽需要的除了關懷，還需要多一層的保險保障，透過調查結果可以協助親子了解彼此間最真切的需求，同時建議媽媽也多為自己著想，特別是新手媽媽，趁年輕規劃應有的保障，家人也可趁母親節運用保險表達對媽媽的關心和愛。