　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲南山人壽發布母親節調查，結果發現「媽媽最想要子女關心」。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽發布母親節調查，結果發現「媽媽最想要子女關心」。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

母親節到來，為了解送禮行為的親子認知差異，南山人壽發布母親節最新調查，內容指出，媽媽最希望收到的母親節禮物是「子女的關心」，反觀98%子女送的禮物，通常仍以物質為主。

南山人壽表示，在協助民眾進行保險規劃時，發現民眾存在親子認知差異，因此透過問卷調查，協助親子了解彼此間最真切的需求。結果發現，79%子女在母親節都會送媽媽禮物，聊表心意；進一步觀察親子互動頻率，如聊天、LINE訊息等，每天都有互動者，子女對媽媽為65%，媽媽對子女為84%，顯示平時媽媽比子女更常主動聯繫及維持關係。

在母親節送禮方面，也存在著親子認知差異。以親子雙方想送及想收到的禮物品項為例，50%媽媽最希望收到卡片或簡訊、郵件關心訊息，以親子情感凝聚為重；反觀子女想送的禮物順位，第一名是家族聚餐（54%），其次是現金或禮券（44%），卡片或簡訊、郵件關心訊息則排第三（18%），親子落差達32個百分點。

至於送禮預算，66%媽媽希望子女不花錢；而66%子女則認為禮物預算應為1001元至6000元之間，以表達對媽媽的感謝；若觀察媽媽最期待的不花錢選項，親子落差更高達64個百分點。

南山人壽觀察親子對雙方未來的擔憂，子女最擔心媽媽未來健康出狀況（77%）、其次是需要照顧（50%）；有70%子女希望協助媽媽平時做好健康管理，也有47%子女認為可運用保險預做準備。

再觀察媽媽已有的保險保障，最多則是住院及手術等醫療保障（40%）、壽險保障（34%）次之，第三名為重疾或特定傷病（28%）。對照媽媽為子女著想，已幫子女規劃住院、手術等醫療保障者就有84%。

這份問卷調查時間從4月1日至4月24日止，在南山人壽官網針對20歲以上國人進行線上調查，問卷完成數共7萬979份，其中參與調查者有4萬5584人（64%）為南山人壽保戶，2萬5395人（36%）為非南山人壽保戶，整體的年齡分布介於20至50歲者就超過90%。

南山人壽提醒，在高齡少子的趨勢下，媽媽需要的除了關懷，還需要多一層的保險保障，透過調查結果可以協助親子了解彼此間最真切的需求，同時建議媽媽也多為自己著想，特別是新手媽媽，趁年輕規劃應有的保障，家人也可趁母親節運用保險表達對媽媽的關心和愛。

 
ET快訊
國道一號北上大貨車追撞拖吊車..車頭整個撞爛！司機慘卡駕駛座
尹馨自爆罹癌二期「已切右腎」！腫瘤長7公分⋯加護病房熬1個月
波神女星「月陪富商4次賺50萬」！被騙當小三激戰不戴套
「健保卡剪碎」灑一地！八里渡船頭雙屍　兒哭崩：已經3年沒見過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

保險熱門新聞

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

安聯調查：43%媽媽認為退休前要先準備2千萬

三商美邦人壽：生活規劃同時　仍擁有壽險保障

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

母親節為媽媽添保障　宏泰人壽：4大保單必備

英國保誠人壽推20倍保障外幣終身壽險

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

一張表懂車禍調解官要看的單據

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

勞保基金「最快2026年用完」！全球人壽曝光保單3大優勢

車禍和解常無效　產險業會提告

新光人壽台中傑仕堡　2年後完工

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

疫情衝擊！產險業首季理賠逾3500萬

更多熱門

相關新聞

台中市推出「康乃馨版」小綠人　民眾大讚

台中市推出「康乃馨版」小綠人　民眾大讚

今天是母親節，台中市政府交通局特別於行人號誌燈設計「康乃馨版」小綠人，包括榮總、澄清醫院、中山附醫、中國附醫、惠中路市政北七路口，皆換上「MOM I LOVE U」、「祝全天下媽媽母親節快樂」等文字，讓經過路人會心一笑，大讚交通局超有創意，好有愛！

高鐵母親節北返加班車　全車次對號入座

高鐵母親節北返加班車　全車次對號入座

翁章梁攜手新住民歡慶異國母親節

翁章梁攜手新住民歡慶異國母親節

28天本土零確診　府院聯手籲落實防疫

28天本土零確診　府院聯手籲落實防疫

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

關鍵字：

南山人壽母親節禮物媽媽子女保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

愛吃炸雞！年輕妹罹乳癌離世…營養師曝婦科疾病「4地獄食物」

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

基地台斷　里長崩潰：到底是誰抗議？

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

孫生收監獄通知「媽媽狀況不好」！母親節探監心痛哽咽

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

阿嬌爆不滿老公財力差！現實內幕曝光

「來大都找我」等27年！電影《倚天屠龍記》選角造型公開

趙孟姿懷孕突想吃麥當勞…拜託很久許孟哲才答應

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

悍將女球迷太兇！11秒晃動主持人嚇傻

小王「1夜9次」讓她受不了最後清醒

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

賴弘國澎湖打卡曝心境　阿嬌為小20歲鮮肉灑30萬

更多

最夯影音

更多
棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜

棒式做到一半被萌貓「塞奶攻擊」　奴才秒軟掉...網友：別人家的貓最甜
給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

給法國爸媽吃台灣「爆甜水果」老爸超愛釋迦還想偷渡回國

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

六旬爺嬤種蒜頭撫養「癱瘓孫」仍有上千斤賣不掉...他PO文求助

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

賴弘國為娶阿嬌差點破產　胡瓜看小禎：醫生很有錢吧！？

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面