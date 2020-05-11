上萬和美鎮民被斷訊秒回無網世界　明晚武當宮前決定基地台去留

▲居民投票決定基地台是折除基地台或遷移至距離現址50公尺的納骨塔土地上。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣和美鎮柑井里有里民向地主抗議不該出租給電信業者架設基地台，業者順應民意直接斷訊，結果造成柑井里周遭上萬人手機不是沒訊號，就是只有一格，完全無法對外連絡，有如回到原始生活，此舉引發外界熱烈討論，里民們12日晚上7點將在武當宮前召開里民大會，決議是否要設置基地台以及位置。

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▲柑井里民因為抗議基地台而被業者斷訊，民眾對外無法聯繫。（圖／ETtoday資料照）

柑井里長陳明桓日前受訪無奈表示，柑井里約1200戶，受影響的里民約1000戶左右，基地台的訊號關閉後，柑井里有一半區域收不到訊號，收不到訊號的里民都來跟他抱怨，而鄰近幾個里受影響的民眾，也透過里長跟他說真的很不方便。

陳明桓說，明天晚上會先請鎮長、議員、里長及里民代表致詞後，讓電信業者說明里民對於基地台的安全疑慮詳細說明，投票完成之後，會依多數人之決議決定基地台的存廢，因此，支持使用手機或反對使用手機的民眾，務必前來參加投票，保障自己權益。

據了解，如果里民大會中最後決定設置，而基地台地點要改蓋在離現址50公尺的納骨塔土地上，由於該地屬於公有地，變更使用要經鎮民代表會決議通過。

陳明桓指出，目前已有2個選項：

1.所有基地台撤出柑井里，手機將無法撥接、無法上網，沒有Line、沒有YOUTUBE、沒有IG、沒有臉書、沒有外送。所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家wifi。

2.規劃在新地點（目前地點未確定）建立新基地台。每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等。

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