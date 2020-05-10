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4000居民零訊號...里長崩潰喊「是誰抗議？」　網翻一張照片打臉了！

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▲彰化和美鎮柑竹里電信網路全斷訊。（圖／記者唐詠絮攝）

▲柑井里長希望將基地台設在納骨塔旁的空地。（圖／記者唐詠絮攝） 

記者黃君瀚／綜合報導

彰化和美鎮柑井里有居民抗議住家旁裝設基地台，3大電信業者順應民意將訊號關閉，上千戶里民瞬間回到「石器時代」苦不堪言，里長陳明桓不解「到底是誰抗議的？」但有網友起底，日前里長才開心在臉書發文，成功協調拆除福德正神廟附近的基地台，讓里民免於輻射的恐懼。

本站新聞報導〈里民逼走基地台慘斷訊...上千戶求救　里長崩潰：到底是誰抗議的？〉陳明桓表示先前他也不知道柑井里有基地台，後來新地主買下有基地台的廠房後，基地台所屬的多間電信業者工作人員來找他和鎮長協調，才知道「有里民抗議基地台」，但事實上他也不清楚抗議的里民是誰。

請繼續往下閱讀...

陳明桓2018年9月7日在臉書貼文，指柑井里東光路220巷旁福德正神廟附近住戶設置基地台，經過多次的協調，總算成功拆除了，里民終於可以免於輻射的恐懼。

儘管時間、背景不盡相同，不過東光路220巷和本次事件的中心武當宮僅相距300公尺，同時網友質疑里長從過去就認定基地台會造成輻射傷害，紛紛截圖洗版調侃，「支持業者硬起來不裝基地台，還給居民健康的身體」、「支持基地台全面撤出和美，電池波干擾到我家山豬都不敢出門」、「不向資本主義的糖衣低頭」、「通通拆掉，每天用飛鴿傳書就好！」

本站新聞〈現場實測真的糟！三大電信因應居民抗議　「同步關掉基地台」〉報導，柑井里內有和美鎮第一及第二納骨塔、和群國中及幼兒園等，里民大約有4千多人，附近還有工廠林立，接下來還有國中會考，真的沒有手機通訊，恐怕生活會陷入恐慌。

陳明桓表示，12日將協調電信業者將基地台從現址移到50公尺外的納骨塔空地，如此一來每月收取的租金做為柑井里社區發展基金。可利用在如：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等，有多位里民對此說法感到一致讚同。

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