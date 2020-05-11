千里情誼一線牽　黃偉哲宣告台南市與美國西柯紋納市締結友誼城市

▲台南市長黃偉哲11日於台南市政府親筆簽署「台南市與美國西柯紋納市互為友誼城市意向書」，向市民宣布台南市多一個友誼城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南國際夥伴又多一位！台南市長黃偉哲11日於台南市政府親筆簽署「台南市與美國西柯紋納市互為友誼城市意向書」，開心地向市民朋友宣布，台南國際交流不因疫情停擺，與美國加州的西柯紋納（West Covina）市正式締結為友誼城市，未來將朝教育、文化和商業等領域拓展交流，以豐沃的成果造福兩地市民。



兩市的姻緣，始於台南市議會郭信良議長2020年2月訪美時的牽線。當時西柯紋納市長吳桐淮向郭信良議長表示盼能與台南締盟，黃偉哲市長知悉後，立刻去信與吳市長進一步詳談，才有今日的締盟佳音。

台南市長黃偉哲考量新冠肺炎疫情期間彼此不宜會晤，由兩市代表改以線上商討締盟細節，並以「老派」的書信往返方式簽署意向書，黃偉哲市長簽妥後會將意向書正本寄返西柯紋納市，供吳桐淮市長留存，預計待疫情和緩後，雙方再聚首暢談交流；黃偉哲市長表示，兩市的締盟可謂是親上加親，吳市長是台南子弟，對故鄉有深厚的情感，他為兩市能夠締盟感到興奮，並感謝台南市議會訪美團的牽線，促成今日的締盟佳音。





黃偉哲表示，前陣子全球新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府特地寄送慰問信及台南的好麵到美、日等地的姊妹市及友誼市為各地市長加油打氣，那時雖尚未與西柯紋納市締盟，他也寄了一份給吳市長，作為彼此情誼的萌芽；黃偉哲說，隨著雙邊關係的建立，他已經迫不及待向吳市長及西柯紋納市民宣傳台南的風土民情以及品質優良的農特產品了。





目前台南共有44個國際姊妹市及友誼市，位於南加州的西柯紋納市是台南在美國加州的第3個締盟城市，另兩個城市為位於北加州的姊妹市蒙特麗市（Monterey City）與聖荷西市（San Jose City），皆有數十年的締盟情誼。

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