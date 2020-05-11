酒店、舞廳、PUB要不要解封？　黃偉哲：誰造成防疫破口誰就成全民公敵！

▲台南市長黃偉哲針對酒店、舞廳、PUB等要不要解封時指出，現在面臨兩難，誰成為防疫的破口誰就變成「全民公敵」。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對酒店、舞廳、PUB等要不要解封時指出，現在面臨兩難，一是酒店等員工，像台中金錢豹，員工發動一人一信為了掙口飯吃，所以力爭解封，另外也看到韓國發生夜店群聚感染，導致他們解封破功，導致韓國今天最新有34個本土案例確診，那單一夜店有50名客人確診，所以這變成面臨兩難的情形。

黃偉哲說，「其實我們已經29天本土零確診，所以說全民形成一種壓力，誰成為防疫的破口誰就變成「全民公敵」，所以不管是地方的民選首長或是中央的防疫官員，大家都非常地謹小慎微。因此，陳時中部長訂下了這個標準，台南市政府這一、二天會找酒店業者來磋商，看他們有沒有辦法達到這個標準，就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離。」

「其中洗手是沒問題的，只要客人的手不要放在不正常的地方，那勤洗手就應該可以。但是如何能戴口罩又能喝酒，如何能保持社交距離又能跳舞，這個部分是大家在想的，百思不得其解的部分。市府還是要找業者來溝通，必要的時候看看業者的營運模式能不能達到中央疫情指揮中心的標準，如果可以的話，市府就不妨去看看視察一下，看看他們是怎麼辦到的。」

黃偉哲說，至少有一點在台南要做的，就是實名制，還有切結書。「實名制是什麼意思？客人去消費的人，其實酒店裡面的幹部都應該知道是誰，所以至少他們內部，他們即使不公開，內部一定要做記錄，以備萬一有人有發生疫情部分，我們要做疫調可以做；第二，切結書，他們必須切結說確實遵守中央疫情指揮中心防疫措施，那如果被查到沒有遵守，就要如何如何，這樣的切結書可能是必備的。這點可能是將來台南市跟其他各都比起來，我們可能必須要再加強的部分。那至於什麼時候，本週內可不可能解封，其實他也不知道，要看業者有沒有辦法達到。」

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