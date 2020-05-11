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遏止郵件「全部回覆風暴」轟炸信箱　微軟新防護機制Office 365已啟用

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▲微軟（Microsoft）。（圖／路透社）

▲微軟針對Office 365及Exchange Online用戶推出一款「全部回覆」保護功能，以防止「Email Storm」。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

在大企業上班的人肯定遇過在短時間內連續收到多封「全部回覆」信件的經驗，為提升用戶體驗，微軟針對Office 365及Exchange Online用戶推出一款「全部回覆」保護功能，以防止所謂的「Email Storm」（或稱reply allpocalypse）。

微軟指出，當企業中發生「Email Storm」時，可能會破壞業務連續性，在某些情況下甚至會限制企業其他電子郵件的發送。為解決此類問題，微軟於2019年網路安全性高峰會Microsoft Ignite上發布了「Reply All Storm Protection」（全部回覆風暴防護）功能，以減少大型企業用戶此方面的困擾。而該功能現已在全球的Office 365中推出。

具體來說，只要在1小時內出現10封涉及超過5000個收件人的「全部回覆」郵件，「Reply All Storm Protection」保護機制將自行啟動，並暫時停止該郵件後續回覆長達4小時。

▼微軟若偵測到有類似「Email Storm」情形發生，即會暫停郵件散布，並向回覆信件者發送回彈訊息告知。（圖／取自微軟）

▲▼微軟針對Office 365及Exchange Online用戶推出一款「全部回覆」保護功能。（圖／取自微軟）

全部回覆的「Email Storm」是個影響大小企業，並已持續數十年之久的問題。微軟早在1997年就曾出現過類似案例，該公司內部將之稱作「Bedlam DL3事件」。

當時，約有2.5萬名微軟員工被加入一個名為「Bedlam DL3」的郵件群組中，許多成員收到信後希望不要再收到該群組信件，因此按下「全部回覆」並在主旨中寫上「為什麼我在此郵件列表中？請將我刪除。」由於此郵件列表內有2.5萬名成員，因此所有2.5萬個電子郵件地址皆收到了該則郵件。其他收到郵件的人也同樣按下「全部回覆」來要求對方從列表中刪除自己。

最終，共有1.3萬名成員加入了這場「全部回覆」混戰，致使微軟Exchanger Server在一個小時內共傳送了1560萬封信，並消耗了195GB的頻寬。該事件使微軟自家的Exchange郵件服務不堪重負，並促使其在Exchange中推出了郵件收件人限制已阻止類似問題再次發生。

不過問題也沒有因此解決。至少，GitHub去年也曾因通知郵件發生過「Email Storm」事件；今年3月，數千名微軟員工也曾陷入類似風波，微軟於30分鐘內迅速關閉了該郵件。

微軟Exchange團隊指出，「無論人們在哪個企業工作，人類的行為仍是像『人類』一樣。」新推出的防護機制預計可以有效遏止類似事件再次發生，「我們已經看到該功能的第一個版本成功減少了Microsoft內部所有『全部回覆風暴』的影響。」

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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