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Windows 10X推出在即　這6點與Windows 10大不同

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▲▼Windows 10X。（圖／取自微軟）

▲為雙螢幕裝置打造的全新操作系統Windows 10X將優先在平板電腦等單螢幕設備上亮相。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合報導

微軟日前宣布，為雙螢幕裝置打造的全新操作系統Windows 10X將優先在平板電腦等單螢幕設備上亮相。經科技網站《Windows Latest》實測，Windows 10X將有著與傳統Windows作業系統完全不同的新布局，且由於該作業系統是唯讀的，僅能運行已認證並受信任的App，使反惡意程式及Windows Defender這類防毒應用的需求降低。

報導指出，Windows 10X將有著重新設計的「開始」功能表（Start menu）、工作列（taskbar）及全新的重要訊息中心（Action Center）體驗。並具備一種稱作「Compose mode」的特殊功能，是專為摺疊螢幕設計的工作模式，當電腦接上磁吸式鍵盤後，將自動識別螢幕空白位置顯示更多輔助資訊，與Macbook上的Touch Bar功能類似。

以下是《Windows Latest》整理，Windows 10X有別於Windows 10的新功能：

用戶介面

Windows 10X外觀看起來相當不同，但仍包含了用戶所熟悉的Windows功能，如工作列、檔案總管（File Explorer）及「開始」功能表，不過介面上卻略有調整，融合了傳統Windows的體驗及行動作業系統（Mobile OS）的元素。

從《Windows Latest》釋出的圖片來看，Windows 10X的App圖標在螢幕上置中，而「開始」功能表則從原先的左下角移至中央。

動態桌布

Windows 10X有著與Mac類似的動態桌布功能，可根據用戶所在位置的時間顯示出不同的桌布樣式。如Windows 10X中有一張山景桌布，其會隨著時間出現早晨、下午、傍晚及夜晚的不同樣貌。

僅允許受認證的App

用戶可在Windows 10上編輯、存取及刪除某些系統文件，並使用Windows登錄檔（Registry）自定操作系統，或使用第三方App更改工作列外觀等。不過Windows 10X則不行。

Windows 10X是在鎖定模式下設計的，其僅能運行從Windows Store下載的App，或在Windows Store外那些「聲譽良好」的App。用戶依然可從別的網站或USB驅動程式等其他位置下載App，但前提是，該App需為可信任的產品，並有著良好聲譽。

登錄檔清理器（Registry cleaner）

Windows 10X不允許用戶最佳化（optimize）登錄檔或運行登錄檔清理器。Windows 10X中的應用程式只能存取某些資料庫，舉例來說，當作業系統要求App使用一組API時，如Groove之類的音樂App才能存取用戶的媒體內容。

沒有反惡意程式（anti-malware）軟體

Windows 10X是唯讀的，僅能運行已認證並受信任的App，這將使反惡意程式軟體及防毒軟體的需求下滑。不過微軟是否會在Windows 10X上刪除Windows Defender或降低其在Windows 10X中的功能，目前還不得而知。

應用程式更新

在Windows 10X上更新App，作業系統會將每個元件的雜湊值（hashes）與更新進行比較。在比較過程中，如果未更改App的特定區域，則不會再次下載以節省頻寬，因此，在Windows 10X上，App的更新將更快，檔案也更小。

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