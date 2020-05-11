議員踼爆國宅減震官商勾結　市府告包商詐欺…3大機構鑑定都OK

▲李慶元2017年舉行記者會質疑市府國宅使用陸製阻尼器疑有官商勾結。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員3年前踢爆市府出租國宅相關減震工程，用了大陸製的阻尼器，減震標準值誤差大，可能危害建築結構，疑有官商勾結，台北市都發局為此控告監工包商涉嫌詐欺、背信等罪，但台北地檢署查出，當時都發局曾開會實質審查，阻尼器通過國際以及國內3大專業單位審核安全性，認為無事證顯示包商觸法，11日處分不起訴。

李慶元在2017年1月舉行記者會，質疑經濟部明訂不得進口大陸製阻尼器，北市都發局卻控管不力，包括延壽等國宅，使用到問題阻尼器，經送驗誤差值超過90%，不緊無法減震，還可能損及建築物，李慶元直疑由尚乘工程顧問公司使用的阻尼器，材料來自「長城制震公司」，檢測單位是大陸的「上海材料研究所」，違反政府採購財物、勞務不得來自大陸地區的相關規定。

▲李慶元曾質疑國宅使用的阻尼器多項試驗結果不合格。（圖／資料照）

案經台北市府自行調查，都發局在2019年控告尚乘公司呂姓負責人使用陸製阻尼器，涉嫌詐欺、背信、使公務員登載不實，呂姓負責人喊冤，他取得的是「工程」標案，並非遭質疑的「財物」、「勞務」，且阻尼器符合相關安全標準，沒有偷工減料。

台北地檢署收案後，傳喚都發局官員了解這項國宅阻尼器採購過程，發現當時都發局內部曾經開過會，對阻尼器標案進行過「實質審查」，到底阻尼器可不可以用在國宅建築，是開會討論過的，而且實際上，這些阻尼器不但經過國際認證，還通過了我國土木技師公會、結構技師公會、國家地震工程研究院等3大專業機構認可，檢察官最後認定這項採購案查無不法，對包商處分不起訴。

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