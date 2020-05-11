新北勞工局員工嗆殺副局長！持「西瓜刀」埋伏見人就揮　下場出爐

▲新北勞工局員工持刀揚言砍殺副局長，法官判刑4個月。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／新北報導

新北市勞工局一名王姓女員工自稱與副局長吳仁煜有糾紛，竟持西瓜刀攻擊，所幸吳男機警躲開，才沒遭到砍傷。法院審理後，審酌她因精神疾病發作，才做出此事，而過去也長期接受心理諮商輔導，但並未接受專業治療，因此判她4個月徒刑、緩刑2年，期間須付保護管束，並須依照檢方指示就醫接受精神治療。

這起案件發生在2019年7月25日上午8時25分許，王女帶著預先準備好的西瓜刀守在勞工局7樓電梯門口，一見到吳仁煜踏出電梯，便立刻衝上前攻擊，吳仁煜當場嚇壞機警閃躲，還因此摔傷下背及骨盆等，而其他員工見狀也衝上前安撫並報警，最後王女在保大市府警員的制服下，被帶回海山派出所偵訊，最後也背心北市檢方依法起訴。

案發後，王女母親趕到派出所關心，還語出驚人表示，「有人一直騷擾她，還用腦波來控制她」，因為求助無門才出此下策。王母還提到，女兒與同事間的衝突越來越嚴重，是私人感情問題，「有人要讓她沒工作」。

法院在審理期間調查發現，王女長期有接受心理諮商輔導紀錄，但卻並未接受專業的精神醫學治療，且在事發前就曾出現過幻想及幻聽，即便事後並未砍傷吳仁煜，但仍造成對方在閃躲時不慎摔傷，因此將她依傷害罪判刑4個月、緩刑2年，且緩刑期間須付保護管束，並依照檢方的指示就醫。全案上訴。

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