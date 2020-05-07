　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老爸烏來泡溫泉猝死！兒控業者「沒做CPR」　檢不起訴：1分鐘就送診所了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲溫泉。（圖／取自Pixabay）

▲老先生每天固定到溫泉酒店泡湯，卻突發心臟病去世，業者被控業務過失致死出庭時難過地哭了。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年約80歲的老先生，去年初到新北市烏來知名的溫泉酒店泡湯，突因心肌梗塞病逝，老先生的兒子大老遠從美國趕回來，指控酒店業者沒有定時巡場，又沒有幫忙做CPR害命，但台北地檢署檢察官調查，沒法規要求溫泉池也要設置救生員，且業者直接將老先生揹到1分多鐘外的診所急救，已盡力救人，處分不起訴酒店負責人等3人。

不幸往生的老先生幾乎每天都一早7、8點就獨自到這間溫泉酒店泡大眾池，跟酒店員工都很熟了，事發時值班的現場主管到案時，還難過地哭著說，大家都已經習慣老先生是每天的第1個客人，不敢相信他竟然就這麼走了。

▲泡湯,熱水澡,保養,抗老,溫泉,。(圖／達志示意圖)

▲檢察官認為酒店業者已經盡力搶救，並無過失。(圖／達志示意圖)

據了解，老先生在事發前幾天有輕微感冒症狀，有看病拿藥，事發當天他如往常獨自在大眾池泡湯時，不知為何突然沉入水中，酒店服務人員發現後，趕緊把他救起來，揹著他直衝酒店外距離1分多鐘的診所進行急救，最終失敗，法醫相驗確認死於心肌梗塞。

原本老先生的妻子和女兒對死因沒有疑義，但遠在美國的兒子得知消息後，飛回台灣堅持要告酒店江姓負責人、經理、現場主管，因為他們沒有派人定時巡查大眾池，也沒有在現場為父親CPR急救，涉嫌業務過失致死罪，酒店表示願意補償老先生家屬1百多萬元，但老先生兒子堅持要6百萬元，雙方無法達成和解。

但檢察官遍查法規，沒有規定溫泉業者需要比照游泳池設置救生員，且讓員工隨時去察看消費者脫光光的大眾池，也不合常理，酒店人員在發現意外後，立即把老先生送到鄰近診所，並沒有延誤急救，7日以罪嫌不足等理由，處分不起訴酒店負責人等3人。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

合成玻璃誆高檔珠寶詐貴婦500萬　服飾店闆娘硬拗：有收藏價值的藝術品

批司改會推陪審制將釀災　劍青檢改：勿利用殺警無罪趁亂偷渡修法

ET快訊
快訊／紓困再簡化！　只要帶身分證去就可申請
LIVE／蘇貞昌、陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明解決方案
快訊／陳時中：旅遊、商務、文化管制將陸續解封
全球首例！女確診新冠肺炎重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命
都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網曝關鍵..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」　喊話原因曝光網讚爆

開車門「瞬間擊落」後方騎士　噴飛倒地畫面驚悚曝光

休旅車板橋違停拒檢逃竄　警圍2槍還是跑了！隔天逮2通緝犯

中風翁聽到要被送養老院　坐前妻肚上暴打45分鐘「血濺牆面」

「一個理由」上當4次…367萬飛了　慘！其中300萬向地下錢莊借的

蹲1下還10元！國中女拒還前男友所送手機「遭霸凌險死」　同學不忍爆砍復仇

紓困金1萬元大家都想要　「不領白不領」開雙B的人也來申請

「行政院宣布放疫情假」轉傳假訊息　男大生辯：別人傳給我的

台中男耍狠討債！砸2瓶洋酒再拿第3瓶...驚見標價5千瞬間變孬放回

印尼外傭「遺棄失智老人」落跑　到外縣市工作還PO：我的生活好棒棒

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」　喊話原因曝光網讚爆

開車門「瞬間擊落」後方騎士　噴飛倒地畫面驚悚曝光

休旅車板橋違停拒檢逃竄　警圍2槍還是跑了！隔天逮2通緝犯

中風翁聽到要被送養老院　坐前妻肚上暴打45分鐘「血濺牆面」

「一個理由」上當4次…367萬飛了　慘！其中300萬向地下錢莊借的

蹲1下還10元！國中女拒還前男友所送手機「遭霸凌險死」　同學不忍爆砍復仇

紓困金1萬元大家都想要　「不領白不領」開雙B的人也來申請

「行政院宣布放疫情假」轉傳假訊息　男大生辯：別人傳給我的

台中男耍狠討債！砸2瓶洋酒再拿第3瓶...驚見標價5千瞬間變孬放回

印尼外傭「遺棄失智老人」落跑　到外縣市工作還PO：我的生活好棒棒

陳時中為紓困之亂道歉：請大家給我們一些時間改正

政府馬上辦！蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」

中職／統一獅兆豐聯名卡獨享優惠　再送限量乾洗手

打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」　喊話原因曝光網讚爆

樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

社會熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

虐殺拉不拉多！兇殘男疑想脫罪隔天衝精神科

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

被酸恐龍法官！司法院怒回12字…關掉麥克風

坎坷少年遭凌虐　惡雇主夫妻竟在網路曬恩愛　

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

夫妻失和 JAGUAR名車遭棄置拍賣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

11歲兒目擊男友狠捅12刀！　她喊「快下車」慘1屍2命

按摩女腳踏兩條船　現任遭持刀強押談判

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

更多熱門

相關新聞

新店溫泉社區「湯泉」坐享河景　仍止不住房價崩跌千萬

新店溫泉社區「湯泉」坐享河景　仍止不住房價崩跌千萬

新店大型社區「湯泉」在家坐擁河岸景觀、溫泉湯池，又鄰近成熟舊市區，吸引中高階主管入住，也讓房價飛漲，不過近期中樓層、百坪宅轉手卻賠千萬元，跌幅1成6。房仲業者認為，溫泉宅退燒、需求度偏低，再加上北投溫泉宅競爭，也讓價格難以維持。

Apple Watch救回一條命！　超越傳統心電圖測出缺血現象

Apple Watch救回一條命！　超越傳統心電圖測出缺血現象

基隆診所掛號費只收50　網讚：佛系醫師

基隆診所掛號費只收50　網讚：佛系醫師

林森錢櫃惡火6死　北檢檢察長慰問被害家屬

林森錢櫃惡火6死　北檢檢察長慰問被害家屬

溫泉業者廣告現醫療效果字眼

溫泉業者廣告現醫療效果字眼

關鍵字：

溫泉心臟病心肌梗塞CPR游泳池診所急救救生員業務過失過失致死

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面