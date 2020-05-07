老爸烏來泡溫泉猝死！兒控業者「沒做CPR」　檢不起訴：1分鐘就送診所了

▲老先生每天固定到溫泉酒店泡湯，卻突發心臟病去世，業者被控業務過失致死出庭時難過地哭了。（示意圖／取自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名年約80歲的老先生，去年初到新北市烏來知名的溫泉酒店泡湯，突因心肌梗塞病逝，老先生的兒子大老遠從美國趕回來，指控酒店業者沒有定時巡場，又沒有幫忙做CPR害命，但台北地檢署檢察官調查，沒法規要求溫泉池也要設置救生員，且業者直接將老先生揹到1分多鐘外的診所急救，已盡力救人，處分不起訴酒店負責人等3人。

不幸往生的老先生幾乎每天都一早7、8點就獨自到這間溫泉酒店泡大眾池，跟酒店員工都很熟了，事發時值班的現場主管到案時，還難過地哭著說，大家都已經習慣老先生是每天的第1個客人，不敢相信他竟然就這麼走了。

▲檢察官認為酒店業者已經盡力搶救，並無過失。(圖／達志示意圖)

據了解，老先生在事發前幾天有輕微感冒症狀，有看病拿藥，事發當天他如往常獨自在大眾池泡湯時，不知為何突然沉入水中，酒店服務人員發現後，趕緊把他救起來，揹著他直衝酒店外距離1分多鐘的診所進行急救，最終失敗，法醫相驗確認死於心肌梗塞。

原本老先生的妻子和女兒對死因沒有疑義，但遠在美國的兒子得知消息後，飛回台灣堅持要告酒店江姓負責人、經理、現場主管，因為他們沒有派人定時巡查大眾池，也沒有在現場為父親CPR急救，涉嫌業務過失致死罪，酒店表示願意補償老先生家屬1百多萬元，但老先生兒子堅持要6百萬元，雙方無法達成和解。

但檢察官遍查法規，沒有規定溫泉業者需要比照游泳池設置救生員，且讓員工隨時去察看消費者脫光光的大眾池，也不合常理，酒店人員在發現意外後，立即把老先生送到鄰近診所，並沒有延誤急救，7日以罪嫌不足等理由，處分不起訴酒店負責人等3人。

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