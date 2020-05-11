太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

▲花蓮一民宿老闆日前帶遊客體驗野溪溫泉時，因在溪流內洗澡引發網友撻伐。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕、蕭可正／花蓮報導

花蓮一民宿老闆帶客人體驗野溪溫泉，過程中疑在野溪內洗澡、倒啤酒，照片一放上臉書後引發網友撻伐，大家紛紛覺得汙染清澈的野溪的行為實在很糟糕，質疑老闆是不是想為了增加關注而做這件事。但民宿老闆11日早也出面針對爭議事件做回應，他表示自己已詢問過太魯閣國家公園管理處，太管處表示溪內使用肥皂是可以的，並強調他們絕沒有把啤酒倒入溫泉，只是把啤酒罐做為水瓢使用。

花蓮一名熱愛野外生活的民宿老闆日前帶客人至太魯閣進行夜間活動，除了體驗溯溪外也在裡頭洗、飲酒同歡，事後，民宿老闆將照片放上個人臉書與朋友分享，怎料卻遭眼尖網友看見並轉發，抨擊他為了招攬生意帶著一群人汙染野溪生態，「現在民宿是怎麼了，為了招攬客人？為了吸睛？為了網紅加關注是嗎？若你們每趟帶客人去都是如此，經年累月下來還得了？這我無法接受，請民宿老闆出來面對，老闆你想紅喔」。

野溪遊樂照片被轉發至臉書《爆料公社》後，網友們看到此行徑紛紛表示很誇張，「好山好水是讓你們破壞的嗎」、「這就是破壞環境的鐵證啊，希望重罰」、「水都被污染了」，但也有網友認為因為流動的野溪會進行環境自我淨化，應該不用大驚小怪。

面對一連串留言攻擊，民宿老闆11日上午在個人臉書放上影片道歉，表示對於造成社會觀感不佳很抱歉，但同時他也解釋，野溪溫泉及溯溪都是登山項目，只要溯溪腳程2天以上的活動本來就會遇到盥洗問題，故他們才會在野溪內洗澡，後續為了此事他也有去詢問太魯閣國家公園管理處，太管處回應可以使用肥皂，尤其是疫情期間，且肥皂水排放至溪流也是允許的。

另外針對倒啤酒進溫泉裡的部分，民宿老闆聲明他們並沒有倒啤酒進去，從照片中明顯可見啤酒罐內流出的水是溫泉水，並非黃黃的啤酒，且他們會這麼做是因為泡溫泉前適應溫度是必要過程，當下他們只是將啤酒罐做為水瓢濕淋背部而已；最後更強調，網友們一再抨擊他們在溫泉裡頭洗澡的部分是錯誤消息，他們是在野溪清洗的，希望網友可以理性看待。

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