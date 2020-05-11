　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮太魯閣九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮一民宿老闆日前帶遊客體驗野溪溫泉時，因在溪流內洗澡引發網友撻伐。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者徐愷昕、蕭可正／花蓮報導

花蓮一民宿老闆帶客人體驗野溪溫泉，過程中疑在野溪內洗澡、倒啤酒，照片一放上臉書後引發網友撻伐，大家紛紛覺得汙染清澈的野溪的行為實在很糟糕，質疑老闆是不是想為了增加關注而做這件事。但民宿老闆11日早也出面針對爭議事件做回應，他表示自己已詢問過太魯閣國家公園管理處，太管處表示溪內使用肥皂是可以的，並強調他們絕沒有把啤酒倒入溫泉，只是把啤酒罐做為水瓢使用。

花蓮一名熱愛野外生活的民宿老闆日前帶客人至太魯閣進行夜間活動，除了體驗溯溪外也在裡頭洗、飲酒同歡，事後，民宿老闆將照片放上個人臉書與朋友分享，怎料卻遭眼尖網友看見並轉發，抨擊他為了招攬生意帶著一群人汙染野溪生態，「現在民宿是怎麼了，為了招攬客人？為了吸睛？為了網紅加關注是嗎？若你們每趟帶客人去都是如此，經年累月下來還得了？這我無法接受，請民宿老闆出來面對，老闆你想紅喔」。

野溪遊樂照片被轉發至臉書《爆料公社》後，網友們看到此行徑紛紛表示很誇張，「好山好水是讓你們破壞的嗎」、「這就是破壞環境的鐵證啊，希望重罰」、「水都被污染了」，但也有網友認為因為流動的野溪會進行環境自我淨化，應該不用大驚小怪。

面對一連串留言攻擊，民宿老闆11日上午在個人臉書放上影片道歉，表示對於造成社會觀感不佳很抱歉，但同時他也解釋，野溪溫泉及溯溪都是登山項目，只要溯溪腳程2天以上的活動本來就會遇到盥洗問題，故他們才會在野溪內洗澡，後續為了此事他也有去詢問太魯閣國家公園管理處，太管處回應可以使用肥皂，尤其是疫情期間，且肥皂水排放至溪流也是允許的

另外針對倒啤酒進溫泉裡的部分，民宿老闆聲明他們並沒有倒啤酒進去，從照片中明顯可見啤酒罐內流出的水是溫泉水，並非黃黃的啤酒，且他們會這麼做是因為泡溫泉前適應溫度是必要過程，當下他們只是將啤酒罐做為水瓢濕淋背部而已；最後更強調，網友們一再抨擊他們在溫泉裡頭洗澡的部分是錯誤消息，他們是在野溪清洗的，希望網友可以理性看待。

 ►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
Ella宅生活驚人曝光「內湖億元豪宅」！旋轉樓梯讓人看呆了
滴妹飲料店菜單曝光！她點「棉被午茉綠」給4.5星..網傻眼：
北北桃15縣市「大雨特報」齊發　防雷擊、強陣風
加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／疫情影響生意掉6成！高市府餐廳老闆想跳樓被拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

熱褲妹50萬買2隻勞力士　錶商清點現金氣到吐血！只有上下兩張是真鈔

太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

女兒放學目睹「家遭搬空」　人妻被迫分居16年掰了家暴夫

中壢火車站商圈移工酒後大亂鬥　網諷：站前盃外籍人士參賽

獨／「黑道太子爺」擁4億債權收不回！80歲賭神父中風...淚看獨子慘淪「賊仔咖」

屁孩探友遭拒...囂張朝派出所丟擲燃燒中信號彈！聚眾施強暴脅迫罪起訴

快訊／北市迪化街二段「1女子墜落民宅庭院」！倒臥血泊亡　目擊民眾見屍嚇壞

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

快訊／疫情影響生意掉6成！高市府餐廳老闆想跳樓被拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

熱褲妹50萬買2隻勞力士　錶商清點現金氣到吐血！只有上下兩張是真鈔

太魯閣「野溪洗澡、倒啤酒」惹議…網怒轟：想紅喔！民宿老闆回應了

女兒放學目睹「家遭搬空」　人妻被迫分居16年掰了家暴夫

中壢火車站商圈移工酒後大亂鬥　網諷：站前盃外籍人士參賽

獨／「黑道太子爺」擁4億債權收不回！80歲賭神父中風...淚看獨子慘淪「賊仔咖」

屁孩探友遭拒...囂張朝派出所丟擲燃燒中信號彈！聚眾施強暴脅迫罪起訴

快訊／北市迪化街二段「1女子墜落民宅庭院」！倒臥血泊亡　目擊民眾見屍嚇壞

曾國城男男床戲激情關韶文：拳頭很硬！　黃鴻升雙腿慘「被打擦邊球」飆高音

99萬農民1萬紓困補助匯入帳戶時間曝　陳吉仲：分3批有排富

法網不排除閉門打　延期引爭議主席強硬「不後悔此決定」　

解放軍無人戰車「銳爪1」服役　身高60公分「可配機槍火力支援」

快訊／疫情影響生意掉6成！高市府餐廳老闆想跳樓被拉住

詐團機房「地板挖洞」！特警破門狂鎚10分鐘　驚見「10公分鐵條門閂」

三星手機爆安全漏洞！影響遍及2014年後所有機款　時隔6年現已修復

漢來美食搶下世貿聯誼社　名人坊問鼎台灣頂級粵菜餐廳龍頭寶座

「活得太累」新北單親媽灌藥勒斃2子女！律師辯「精神耗弱」聲請鑑定

夜店群聚達85例！南韓疫情又拉警報　首爾市首提「重啟校園」再延1周

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑

逆向開上百齡橋　害5傷後棄車逃

國道5歲童遭甩出車外　警曝關鍵原因

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

大雷雨來襲！中央氣象局10日晚間8時許針對南投、宜花3縣市發布大雷雨即時訊息，旺盛對流發展，伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，宜蘭、花蓮大雷雨持續時間至9時15分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

苗栗庭園餐廳　桐花雪＋賞螢秘境超Chill

苗栗庭園餐廳　桐花雪＋賞螢秘境超Chill

金毛汪坐浴室乖等　背後原因網驚呆

金毛汪坐浴室乖等　背後原因網驚呆

一家三口「共用1間廁所」！過來人：強忍對身體不好

一家三口「共用1間廁所」！過來人：強忍對身體不好

老爸烏來泡溫泉猝死！兒控業者疏失　檢不起訴

老爸烏來泡溫泉猝死！兒控業者疏失　檢不起訴

關鍵字：

太魯閣民宿花蓮野溪溫泉溯溪啤酒洗澡生態破壞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面