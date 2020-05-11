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5無症狀病患「住同一社區」　病毒驚人擴散…害近5000人全部篩檢！

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲武漢再次爆發聚集性病例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

5月10日0-24時，武漢市新增新冠肺炎確診病例5例，均是無症狀患者轉為確診患者，切全部來自東西湖區長青街三民社區。1天前（10日），武漢市衛健委通報了同一社區另外一位男子確診。目前，該社區現有1943戶4900餘人，都要進行核酸檢測。

10日，武漢市衛健委通報，89歲高姓患者住東西湖區長青街三民社區，於3月17日出現發熱、發冷等症狀，在家吃藥10天後症狀消失，未就醫，4月15日再次出現食欲不佳、精神不佳症狀，5月7日篩檢呈陽性，9日確診。

10日通報還稱，5月7日發現高男陽性檢測結果後，當日即對三民社區住戶進行核酸檢測排查，篩查發現無症狀感染者5名。通報稱，患者居住社區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，病因應主要來源於既往社區感染。

10日下午，湖北省防控指揮部發布通告，將武漢市東西湖區風險等級由低風險調整為中風險，全省其他縣（市、區）均維持低風險。據悉，三民社區是一個半封閉開放式老舊社區，現有1943戶4900多人，有近一半住戶是外地租客。

此前，網上流傳的一份文件顯示，東西湖區疾控中心建議對長青街三民社區全封閉管理14天。但在三民社區東門一名現場維持秩序的工作人員10日透露，社區居民的核酸檢測已經開始分批進行，部分居民已經拿到檢測報告。至於會不會全封閉14天，他也稱，如果居民核酸檢測陰性，體溫正常，可以憑藉復工證明進出社區。

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