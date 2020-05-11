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快訊／新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治

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記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，國內今日無新增病例；另確診個案新增1例死亡（國內第7例死亡）。為境外移入個案（案197，40多歲男性），本身無慢性病史，3月19日發病、3月21日就醫、3月24日確診，個案於入院時無肺炎，收治一般隔離病房，3月28日因呼吸喘，轉至加護病房隔離，使用葉克膜治療，後續個案因多重器官衰竭，不幸於5月10日病逝。

▲▼0511中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／疾管署提供）

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指揮中心統計，昨(10)日新增267例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報67,400例(含66,298例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，368人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,138,100例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,351,778例、西班牙224,390例、英國219,183例、義大利219,070例及法國212,206例為多；病例中282,040例死亡，以美國80,458例、英國31,855例、義大利30,560例、西班牙26,621例及法國26,380例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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