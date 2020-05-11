總統就職典禮主視覺曝光！8年級設計師操刀　「點亮十三層」也是她創作

▲520總統就職典禮主視覺曝光。（圖／文化總會提供，以下皆同）

記者黃凱翊／綜合報導

520總統就職典禮在即，負責活動統籌的文化總會今(11)日在臉書上公佈典禮主視覺設計，找來8年級新銳設計師葉庭語，運用聶永真「台灣是堅韌之島」的核心概念，發展出四大軸線，希望讓國際看到台灣的堅韌與自信。

文化總會副秘書長李厚慶表示，畢業於輔大應用美術系的葉庭語，是1993年出生的八年級生，之前台電與文總共同舉辦的「點亮十三層」、「台北霞海城隍文化節」等活動，主視覺設計都是她的創作。

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此次的總統暨副總統就職典禮，葉庭語從聶永真設計的就職紀念郵票四個主軸延伸發想，運用「台灣是堅韌之島」的概念，作為活動核心精神，發展出四個軸線「人民的偉大」、「民主的光榮」、「世代的共榮」及「世界同行」，傳達蔡英文總統將帶領台灣朝向更好的未來、一流的國家方向前進，讓國際看到台灣的堅韌與自信。

李厚慶表示，「民主光榮」在視覺元素上，以台灣聖山-玉山做呈現台灣精神，象徵台灣民主的穩固與壯大。「世代共榮」以手拉手為視覺元素，作為「相挺」的意象，他強調，從年初到現在，台灣遭受疫情考驗，仍彼此攜手相挺，才有如此優異的防疫成績，讓世界看見台灣，這是世代共榮最好的展現。

「人民偉大」取「耳朵」意象，作為政府傾聽人民聲音的象徵，展現政府與人民溝通的暢通與透明，不受任何假訊息與謠言影響台灣民主的穩定。最後，「世界同行」則以國旗為視覺元素，用國旗的飄揚帶出國家主權的神聖，也揭示台灣的自信，把台灣的寶貴經驗與多元價值分享給世界，與世界同行。

▲▼主視覺的應用很廣，包括賓客的伴手禮袋、禮盒、典禮的邀請函、貴賓證、媒體證等證件都套用了主視覺。