Apple Watch續站市場龍頭！　Series 6新功能還可偵測恐慌狀態

▲Apple Watch。（圖／phoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple 有望藉著 watch OS 7 推出一項新功能，技術分析師 Jon Prosser 表示，該功能可以偵測血氧水平和心率，監測用戶是否換氣過度，通常換氣過度或異常快速的呼吸是由恐慌和壓力所引起的，而 Apple Watch 會警告處於恐慌狀態的用戶。

新功能可能會在恐慌發作前提醒用戶，並引導它們呼吸，目前還不清楚它是否為專屬於 Apple Watch Series 6 的功能，Jon Prosser 暗示，除了 watch OS 7 之外，它還會依賴新硬體，因為新功能需要一個血氧感測器。據外媒推測，Apple 可能會在 WWDC 2020 上宣佈此項新功能，但更合理的說法，可能是在秋季推出 Apple Watch Series 6 時一起宣佈。

根據《Strategy Analytics》最新公佈的數據顯示，Apple Watch 在2020第一季再度擴大在市場中與對手之間的領先地位，目前 Apple Watch 佔了智慧手錶市場超過55％。

智慧手錶在2020第一季出貨量達到1,370萬支，較上一季的1,140萬支高出了20％。目前 Apple Watch 以55％的市佔率保持其主導地位，第二名是三星，Garmin 則上升至第三名。



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