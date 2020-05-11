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蘋果頭戴式耳機傳名為 AirPods Studio！　有望於今年問世

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▲▼頭戴式耳機。（圖／取自MacRumors）

▲頭戴式耳機。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

國外爆料專家 Jon Prosser 指出，傳聞蘋果的頭戴式耳機可能命名為「AirPods Studio」，售價定為349美元（約新台幣10,450元），將與 Bose 和 Sony 的高端降噪頭戴式耳機競爭。

Jon Prosser 近期的預測相當準確，先前準確地預測了 iPhone SE 在4月15日發佈，以及最近更新的13吋 MacBook Pro 在5月4日發佈，現他再透露新產品資訊，表示 Apple 的新產品頭戴式耳機「AirPods Studio」，產品代碼為B515。

先前科技網站《9to5Mac》在iOS 14程式碼中發現兩款新圖示，分別為淺色模式及深色模式下的的頭戴式耳機。功能方面，預計該高階頭戴式耳機將有著與AirPods類似的功能，如拿下耳機時音樂自動暫停，戴上後又自動開始播放等，且該耳機將具備與AirPods Pro類似的通透模式，提供更好的降噪功能。

天風國際分析師郭明錤也預計，Apple 頭戴式耳機將於2020年中期開始量產，意味將可能於今年秋季上市。看來 Apple 的頭戴式耳機確實有可能在今年與大家見面了。


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頭戴式耳機Apple蘋果AirPods Studio

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