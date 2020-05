蘋果頭戴式耳機傳名為 AirPods Studio！　有望於今年問世

▲頭戴式耳機。(圖/取自MacRumors)

記者謝仁傑/綜合報導

國外爆料專家 Jon Prosser 指出,傳聞蘋果的頭戴式耳機可能命名為「AirPods Studio」,售價定為349美元(約新台幣10,450元),將與 Bose 和 Sony 的高端降噪頭戴式耳機競爭。

Jon Prosser 近期的預測相當準確,先前準確地預測了 iPhone SE 在4月15日發佈,以及最近更新的13吋 MacBook Pro 在5月4日發佈,現他再透露新產品資訊,表示 Apple 的新產品頭戴式耳機「AirPods Studio」,產品代碼為B515。

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.



AirPods Studio

Codename: B515

$349