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懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉獲緩起訴　要上10堂法治課

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▲▼董念台遭檢警約談。（圖／記者羅志華攝）

▲董念台質疑檢警因政治目偵辦張安樂父子，竟懸賞百萬要教訓檢警高層。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年為查陸客違法入境案，搜索「白狼」張安樂兒子張瑋經營的旅行社，再生受刑人中心社長董念台質疑檢警辦案有政治動機，公開懸賞100萬元，鼓勵民眾用「肢體暴力」教育移民署長邱豐光、刑事局長黃明昭、檢察官林達，案經3人提告，董念台鞠躬道歉認錯，台北地檢署11日依煽惑他人犯罪等罪處分緩起訴，條件是上法治教育課程10小時。

檢警為偵辦洪姓前記者利用上百間民間協會名義，開具專業交流邀請函，讓旅行社可接受大陸統戰、衛生等部門公務員，以假交流名義來台觀光案，曾在2019年12月17日鎖定張安樂兒子張瑋經營的華夏大地等6間旅行社搜索約談。

董念台18日在臉書上PO「懸賞啟事」，質疑「民進黨以國家機器，一再的整肅親中之人，其中最是惡毒的，當是以假藉司法惡整異議人士。」並懸賞100萬元，作為「肢體暴力」獎金，並在臉書公布「凡以肢體暴力教育邱豐光、黃明昭、林達等人配偶或子女者，每人頒發新台幣30萬元整。」

▲▼董念台恐嚇檢警道歉。（圖／記者羅志華攝）

▲檢察官開庭訊問後，董念台在媒體前鞠躬向檢警道歉。（圖為資料照／記者羅志華攝）

對此，北檢立即著手展開調查，董19日被約談到案後，直接在媒體前認錯，「沒想到我一時魯莽，帶給社會不良示範，在這我鄭重向司法單位、邱豐光、黃明昭、林達，及他們的家人道歉」，並回臉書上再po道歉文，而當時曾在董po文下方回話提議「絆倒、撞倒、非惡意肘擊」等文的劉姓民眾，也跟著道歉，經提告的檢警高層同意，2人都被檢察官給予緩起訴處分1年，條件除了公開道歉外，分別要上法治教育課程10小時、6小時。

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