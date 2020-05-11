台中妹遭神棍性侵！男友在門外…她愣住：拿出來了

▲小美到宮廟求助，卻被施男性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女子小美（化名）在馮姓男友、馮男姐姐及彭男姐姐前夫的媽媽小芳（化名）介紹之下，到南投宮廟問事，卻在按摩中遭施姓男子以「冤親債主」為由，性侵得逞。案經上訴，台中高分院二審依強制性交罪判施男3年6月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，小美2018年1月19日下午在小芳的極力推薦下，從台中到南投宮廟，向小芳熟識的施男尋求協助。在講完生辰八字後，小芳、馮男姐姐及施男帶著小美到房內，以精油推拿將不好的氣排掉。

期間，施男要求小芳退開，由他幫小美按摩，卻直接跨坐在小美的臀部上按摩背部，隨後要求對方翻身，一樣跨坐按摩胸部、腹部及下體，以手指性侵得逞。

小美指控，她起初沒想太多，直到對方按摩到胸部時，她轉頭看向小芳，但對方卻搖搖頭，她才秉持信任繼續，但施男卻突然掏出生殖器，說要從「陰道口把壞東西拉掉」，當下馮男姐姐哭著離開，讓她完全愣住，不知如何是好。

▲小美在2人圍觀的情況下，慘遭性侵。（示意圖／翻攝pixabay網站）



馮男姊姊證稱，施男用雙手揉了小美胸部約2分鐘，並用手指性侵，她礙於小芳當時是婆婆，不好多說甚麼，但施男打算性侵時，她有幫忙出聲拒絕，卻被施男嗆「不信任我」，讓她氣到哭出來。

彭男證稱，施男曾幫他做過法，他秉持信任才帶女友拜拜；沒想到，施男當下問「你愛不愛你女朋友」，他立刻回「我愛啊，他說這樣要讓他幹一下」，讓他當場愣住，「我只確定有聽到要幫我女朋友把不好的氣拉出」。

小芳證稱，按摩過程她都在場，但她沒看到施男有性侵的動作，但檢方發現小芳與施男關係匪淺，施男的戶籍甚至設在小芳，小芳也會幫忙帶收貨款等。

法官認為，施男知道小美無助的心理狀態，利用冤親債主的理由，壓抑對方理性思考空間性侵，對小美的女性自主權及身心健康戕害甚鉅，依強制性交罪判施男3年6月徒刑，全案可上訴。

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