影／「罷韓是重要公民運動」　陳菊：時間許可會回去投票！

▲傅正先生逝世29週年紀念，總統府秘書長陳菊接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

對於罷免高雄市長韓國瑜的運動，總統府秘書長陳菊10日上午受訪時表示，她關心且祝福，至於當天是否會回高雄投票，她還不知道當天的行程，所以還沒有決定，但她認為這是很重要的公民運動，如果時間許可她會回去投票。

陳菊出席「傅正先生逝世29週年紀念」活動，由於過去擔任高雄市長，被媒體追問6月6日是否會回高雄投票？她笑說，罷韓是高雄人的公民運動，關心且祝福，至於當天是否回高雄投票，因還不知道當天的工作行程，所以現在還沒有決定。

但是，陳菊認為，這是很重要的公民運動，無論贊成或反對，都很有意義，如果時間許可她會回去。

另外，針對行政院長蘇貞昌推出紓困政策，陳菊表示，蘇貞昌非常認真，歷練非常豐富，整體紓困表現都是正面、積極、苦民所苦，他帶領的團隊在這次紓困，大家都給予高度讚賞及肯定，也要為他加油打氣。

陳菊表示，她過去任職過社會局和勞動部，她認為，一個政策無法百分之百讓人民滿意，若中間有若干不足，就立即更正。最重要是，蘇貞昌了解弱勢市民現在急迫的需要，程序上盡量便民，中間有不足就來改善，沒辦法做到100分，請大家多多諒解。