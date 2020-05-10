「命是女兒給的」…國二女捐骨髓救回！彰化血癌媽淚灑母親節

▲曾鈺媗捐骨髓救母，獲選自強兒童。（圖／翻攝彰化家扶中心）



記者柯振中／綜合報導

彰化縣伸港鄉的15歲曾姓女學生的媽媽2016年被診斷罹患血癌，骨髓配對遇到許多困難。她為了救媽媽，決定將骨髓捐出，所幸手術順利成功，讓曾家一家人過了特別的母親節。

彰化家扶中心原先每年母親節都會舉辦自強母親、自強兒童表揚活動，不過受到疫情影響，今年改為挨家挨戶拜訪獲選者。其中，15歲的曾鈺媗就是自強兒童獲選者之一。

曾鈺媗排行老大，家裡還有一位弟弟、一位妹妹，父親先前工作受傷，只能打臨工貼補家用。雖然收入不高，但曾鈺媗相當懂事，懂得分擔家務、幫忙照顧弟弟、妹妹。

▼曾鈺媗的母親說，今年的母親節別具意義。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，曾鈺媗的媽媽2016年確診罹患血癌，讓一家人的生活更加困頓。罹癌後，醫生安排曾鈺媗的媽媽與舅舅進行骨髓配對，但配對結果沒有成功，曾母只能定期到醫院接受化療。

由於第二次配對過程不順利，醫師向曾家人提議，可以讓曾鈺媗配對看看。曾鈺媗希望媽媽身體健康，也決定進行嘗試，院方隨後也傳來了好消息，配對成功了。

曾鈺媗決定捐贈骨髓，讓母親能夠康復。所幸，手術去年12月底成功，曾鈺媗的母親身體逐漸恢復。對此，曾鈺媗說，雖然剛動完手術時，有感覺到身體不舒服，體力也變差，但現在有慢慢恢復，只要媽媽身體健康，付出什麼都值得。對此，曾鈺媗的母親說，女兒捐出骨髓，救了她的命，等於命是女兒給的，讓她相當感動，今年的母親節別具意義。

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