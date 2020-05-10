悶太久！日本考慮34地區「提早解禁」　84%民眾擔憂疫情

▲日本全國緊急狀態延長時限。（圖／路透）



記者丁維瑀／編譯

日本4日宣布，將全國緊急狀態延長至本月31日。不過經濟再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）今（10）日表示，針對34個疫情較不嚴重的都道府縣，政府正考慮讓部分地區提早解除緊急狀態。

日本對47個都道府縣實施緊急狀態，其中13區被列為「特別警戒區」，包括疫情迅速蔓延的東京、大阪，其餘34地區是否能提早解禁，成為大眾關注焦點。《路透社》引述《日本放送協會》（NHK）報導，西村康稔表示，由於許多區域近期都未發生大規模感染，因此有望在31日前「解禁」。

負責政府整體抗疫對策的西村康稔說明，至於是否考慮放寬政策，則得評估該地區新的病例數、確診數是否有下降趨勢。日本原先延長緊急狀態至五月底，但也承諾14日召開會議時重新評估情勢；根據西村康稔說法，13個特別警戒區中，也有可能有部分地區提早解除封鎖。

《共同社》8日到10日進行的全國電話民調結果顯示，受到新冠肺炎（COVID-19）影響，高達84%日本民眾對生活感到「不安」、「一定程度的不安」。另外，57.5%民眾不認同政府的抗疫對策，予以肯定的受訪者則占34.1%。

截至10日下午5時，日本累計1.5萬例確診、632人死亡。