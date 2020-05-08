高中師班級調查…2成學生曾目擊「冥婚紅包」還打開！同學：火葬場旁整排都是

▲班上30名學生，就有6人曾經在路上目擊「神秘紅包」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林一名高中國文教師針對自己的班級進行調查，赫然發現班上30名學生中竟然有5、6人曾經在路上看過「冥婚紅包」，還有天真的學生好奇打開查看，有些紅包內放有頭髮、指甲，有些則還放有女性照片。對於這些紅包，學生們見怪不怪，還直指「火葬場附近的路上整排都有紅包」，嚇得該名教師大呼「媽呀太可怕了吧，我以為的都市傳說、鄉野傳奇，現在瞬間變得非常立體！」

該名教師在臉書上PO文，表示日前在班上進行調查，發現30個學生中至少就有5、6人曾經在路旁發現待撿的冥婚紅包，「這比例之高驚嚇到我，我以為路上的紅包只是傳說而已，沒想到居然這麼多人遇過！」

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更讓老師驚嚇的還在後頭，曾發現紅包的同學中，還有人好奇上前拾起、並打開查看，有同學發現紅包袋裡裝著女性的照片，還稱「長得很美」；另一些學生則表示，打開紅包袋後只看到頭髮與指甲，學生更表示火葬場附近的路上「整排都紅包」，老師聽聞後當場嚇傻，「媽呀太可怕了吧，我以為那只是都市傳說、鄉野傳奇，現在瞬間變得非常立體，而且我以為紅包裡面就是錢，原來還有這些變化，好恐怖，不知道是否鄉下的比例比較高？」

對此，有熟知習俗的民眾現身解惑，表示這些紅包並不全然都是冥婚，「現在比較多的是過運，有些人會把自己的指甲、頭髮裝在裏頭，再塞進一點錢，把自己的壞運過給撿拾到的人。」還有民眾指出，自己日前因親人離開舉辦喪禮，才知道有人會在紅包裡裝入艾草、抹草等作為驅邪之用，離開時再撕毀丟棄，「火葬場旁的紅包就是這樣來的。」