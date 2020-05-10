嘉義市首波防疫補償金　113人符合資格發放145萬9千元

▲防疫補償金申請說明 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府8日發放首波防疫補償金，當天下午起民眾就可以陸續收到款項入帳，發放對象為4月6日以前的申請者，附有郵局帳戶，且針對資格較無疑義者優先發放，符合資格者共有113件，共計發放145萬9,000元。

防疫補償金指經各級衛生主管機關認定應接受居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，且檢疫隔離期間沒有支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助，也沒有違反隔離或檢疫相關規定者，發給每日1,000元，最高可領14天共1萬4,000元，已於3月23日開始申請。如為了照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者，而請假或無法從事工作之家屬，也可申請防疫補償金，3月31日起開始受理。

▲申請所需資料 。（圖／記者翁伊森翻攝）

依據市府社會處的資料，防疫補償金至目前為止，嘉義市約有600人前來申請。市府除了於系統比對民眾投保單位、出入境資料、接受居家隔離或居家檢疫生活情形及有無違規情事等，且需向民眾的工作單位查證是否此段期間未領薪資。目前市府刻正積極比對資料，目前已有402件完成審核，預計陸續於近期發放該補償金。

▲歡迎市民朋友透過網路申請 區公所亦有臨櫃申請（圖／記者翁伊森翻攝）

市府表示，防疫工作需要全民一起來，感謝居家隔離、居家檢疫、集中檢疫與隔離與照顧隔離檢疫者，因為大家的努力、奉獻，遵守規定並妥善健康管理，才能成就整個社會的防疫工作，可說是防疫工作默默貢獻的重要力量。

▲防疫補償金網路申請頁面。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府也說明，防疫補償金除了可向嘉義市東、西區公所及市府社會處臨櫃申請、紙本郵寄申請之外，民眾可多加利用線上申辦，申辦網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/，

亦可參考市府網站相關資訊：https://www.chiayi.gov.tw/News_Photo_Content.aspx?n=4308&s=422561。民眾若提供郵局帳戶，可加速發放流程。此外，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起2年內申請，民眾備妥所需詳細資料後，隨時可以申請。

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